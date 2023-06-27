Эти ошибки совершают многие: что нельзя носить с юбкой, чтобы не выглядеть 'дешево'. Фото

Юбка – универсальный и практичный элемент гардероба, поскольку ее можно комбинировать с разным верхом и стилизовать в самых разных образах. Именно за это ее любят леди, стремящиеся выглядеть стильно и женственно.

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Юбку можно смело совмещать с рубашками, футболками, свитерами, пиджаками и топами, но есть вещи, с которыми она будет выглядеть "дешево". OBOZREVATEL расскажет о неудачных комбинациях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мини и каблуки

Ничего так не "дешевит" образ, как чрезмерная вульгарность и стремление привлечь внимание голым телом. Чтобы сохранить уместный баланс, не стоит выбирать больше одной откровенной вещи, иначе наряд будет выглядеть нелепо.

Юбка и телесные колготки

Если погода не позволяет, следует воздержаться от коротких юбок, чтобы не надевать под них телесные колготки. Такое сочетание может выглядеть стильно, если колготки будут акцентными – цветными, с узорами или сеткой – однако незаметные модели очень удешевят внешний вид.

Юбка-карандаш и высокие сапоги

Деловая юбка-карандаш – идеально сочетается с каблуками, которые визуально сделают ноги длиннее. Чтобы добиться обратного результата и испортить пропорции, нужно подобрать высокую обувь. Например, сапоги.

Ранее OBOZREVATEL писал о приталенных, с рукавами 3/4 и других фасонах рубашек, которые давно не в моде.

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