Пять моделей джинсов, которые идеально подойдут женщинам с пышными формами. Фото

С джинсами можно подобрать миллион образов, ведь это вечная классика, которую носят в любое время года. Полные девушки с опаской относятся к изделиям из денима, так как они хотят, чтобы модели удлиняли ноги, корректировали талию и бедра. Если леди подберет нужный фасон, она гарантированно будет чувствовать себя богиней!

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OBOZREVATEL поделится, какие варианты джинсов отлично будут сидеть на пышных формах. Дополните их трендовым верхом и сияйте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Джинсы на высокой посадке

Джинсы на высокой посадке имеют несколько важных функций. Во-первых, они должны скрывать бока и живот, а во-вторых, утягивать талию в объеме. Такая модель сменит акцент в фигуре и она станет похожей на идеальный тип песочных часов. Ни в коем случае не выбирайте изделие с низкой посадкой, хоть она сейчас на пике популярности.

2. Джинсы прямого кроя

Это отличный вариант для леди, у которых широкие бедра. Они не будут акцентировать проблемные места и сделают ноги пропорциональными. А чтобы удлинить их, надевайте туфли на каблуке и не вздумайте подворачивать брючины.

3. Джинсы-бананы

Джинсы, которые названы в честь фрукта, работают по принципу штанов из денима с высокой посадкой. Сверху и снизу они сужаются и собираются с помощью резинки или завязок. Главное правило – не покупайте слишком тесную модель, которая вас обтянет. В идеале между джинсами и талией должно входить два пальца, столько же – между ляжками и тканью. Этот объем визуально скроет лишние складки, подчеркнет талию.

4. Джинсы-клеш

Если ваша проблема – это полные икры, то их ни в коем случае выделять! Расклешенные штаны сделают фигуру более гармоничной и визуально подчеркнут красивую талию и бедра. К тому же, клеш до сих пор актуален.

5. Джинсы с лампасами

Джинсы с лампасами – вертикальной полоской по всей длине, вытянут ножки и сделают их более худыми. Этот элемент может быть разных цветов и выполнен из разных материалов. Но не забывайте о правилах выше, ваши лучшие друзья – высокая посадка и свободный крой.

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