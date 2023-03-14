Пять королевских модных лайфхаков, которые позволят всегда быть на высоте. Фото

Королевские женщины, как никто другой знают, как важно идеально выглядеть в любых условиях. К ним всегда приковано внимание папарацци, а поклонники придирчиво оценивают внешний вид монархов.

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Чтобы не опозориться на публике, женщины королевской семьи пользуются полезными лайфхаками. О них написали редакторы The List (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Шорты под платье

Ветер может сыграть плохую шутку с герцогинями и королевами, опрометчиво надевшими широкое платье средней длины. Чтобы избежать неприятного инцидента, они надевают незаметные шорты под юбку.

Боди

В течение насыщенного дня, полного важных событий, кофточка или блуза могут выдернуться из штанов, что сделает образ неряшливым. В такой ситуации спасет боди, которое зафиксирует верхнюю часть наряда.

Телесные колготки

Часто на ногах появляются кровоподтеки, царапины или другие механические повреждения, которые могут вызвать излишние любопытные взгляды. Телесные колготки легко решают этот вопрос и придают ногам привлекательный вид.

Сумочка

Назойливые папарацци могут пренебрегать всяческими правилами этики и пытаться сфотографировать женщин из королевской семьи в самых пикантных ракурсах. Покойная принцесса Диана на такой случай всегда носила с собой небольшую сумочку, которой прикрывалась в случае необходимости.

Обувь на размер больше

Трудно представить худшую ситуацию, чем боль в ногах от длинного дефиле на каблуке. Королевские красотки точно знают, что избежать этого можно, если обуть туфли или босоножки на размер больше.

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