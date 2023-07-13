Красота в простоте: 5 комбинаций с джинсами, которые еще долго не будут выходить из моды

Существуют "хитрые" модели джинсов, которые визуально удлиняют рост и скрывают лишнее. Речь идет о Mom, Slim fit, на высокой посадке и укороченных. Чтобы "эффект" сработал, выбирайте изделия в темных оттенках или не слишком светлых.

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А с чем носить джинсы? Конечно, можно ограничиться футболками, майками или кроп-топами. А можно поэкспериментировать. Как именно – читайте в материале OBOZREVATEL. Вам будет легко повторить эти аутфиты.

1. С рубашкой

Рубашку выбирайте свободного кроя и в пастельной палитре, а джинсы – клеш или прямые. Добавьте к брюкам ремень – и они будут выглядеть по-новому. Расстегните несколько верхних пуговиц рубашки – и в образе появится игривый французский шарм.

2. Тельняшка

Это матросская нательная рубашка (с белыми и синими или черными полосами), как правило, трикотажная. Француженки лет 100 назад носили тельняшку вместе с джинсами, и продолжают делать это сейчас. Ведь такой образ выглядит просто и расслаблено.

3. С черным гольфом или боди

Такая комбинация станет вашей любимой. Приталенный гольф и боди в темных цветах хорошо очерчивают фигуру, а джинсы свободного кроя балансируют силуэт. Невероятно стильно – а так просто! В ветреную погоду можно накинуть на плечи белую oversize-рубашку, которая гармонично впишется в образ.

4. Со свитером

Попробуйте срифмовать джинсы Mom или клеш с высокой посадкой и удобный свитер свободного кроя. Главное правило – обе вещи не должны быть мешковатыми, чтобы не искажать фигуру. Завершите аутфит узкими ботильонами или лоферами.

5. С oversize-пиджаком

Как часто вы носите oversize-пиджак с низом слишком свободного кроя? Следует избавиться от этой привычки. Так вы рискуете выглядеть слишком громоздкими. Замените широкий низ на джинсы клеш или прямые. Новая комбинация будет более изысканной и гармоничной.

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