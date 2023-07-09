Крой, материал и цветовая палитра: как носить шорты в городе, чтобы выглядеть 'дорого'

Шорты – одни из самых комфортных вещей в летнем гардеробе. Они легкие, практичные и вариативные. Однако есть нюанс – не все модели уместны для ношения в городе. Иногда вы рискуете выглядеть "пляжно". Этого эффекта можно избежать, если помнить простые советы.

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Какие шорты стоит выбирать, чтобы выглядеть невульгарно и эстетично? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Крой и длина

Обратите внимание на модели свободного кроя, с завышенной талией и удлиненные. Они прекрасно балансируют силуэт, подчеркивают талию и бедра. Беспроигрышный вариант – бермуды: удачно рифмуются с любым верхом (блузы, рубашки, футболки, кроп-топы, пиджаки, свитера и майки). Уместны как для прогулок, так и для деловых встреч.

2. Натуральные материалы

Наиболее элегантный и универсальный вариант – костюмные шорты. Их можно смело сочетать с рубашкой, трикотажными топами и футболками. Не менее комфортны, но быстро мнутся, изделия из льна и хлопка: в них тело дышит, так что жарко точно не будет.

3. Принты и декор

Забудьте о пестрых принтах, глубоких вырезах и куче декораций на шортах. Они делают образы "дешевыми" и старомодными. Носите модели в одном цвете, текстурные, с градиентом или с лаконичными узорами. Верх желательно надевать однотонный в спокойной палитре.

4. Цвет

Благородные цвета шорт, на которые стоит обратить внимание: белый, бежевый, черный, молочный, шоколадный, хаки, серый, голубой, изумрудный, сапфировый и рубиновый. С ними каждый ваш аутфит будет изысканным и нетривиальным.

5. Монохром

Чтобы образ выглядел гармоничным и расслабленным, подбирайте верх в тон шорт. Идеальное комбо – шорты-боксеры и рубашки. Сюда удачно впишутся мюли, сабо или босоножки на невысоких каблуках.

Раньше OBOZREVATEL писал о летних штанах, которые прекрасно сочетаются с любым верхом.

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