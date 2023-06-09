Пробудите свою женственность: 5 моделей юбок на лето для женщин 30+

Летом не только в платьях можно выглядеть эффектно. Не хуже вариант – юбки: одну и ту же вещь можно стилизовать десятками способов. Например, скомбинировать низ с блузой, футболкой, топом, боди, пиджаком свободного кроя, рубашкой и т.д. Творите!

Видео дня

Узнайте, какие модели юбок актуальны летом 2023 для женщин 30+. Они выгодно подчеркнут фигуру и прибавят к образу загадочного шарма. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Юбка в яркой палитре

Кто сказал, что носить ярко-розовую или зеленую юбку в зрелом возрасте – моветон и пошло? Если выбрать правильный крой и модель (миди, макси и без глубоких вырезов), то это лишь сделает ваш образ выразительным.

2. Плиссе

Этот предмет гардероба станет одним из ваших любимых. Плиссе не только выглядит элегантно, но и является универсальным. Например, для аутфита на каждый день наденьте с юбкой лонгслив, блузу или топ в рубчик. А для похода в театр или на праздничный ужин – атласный топ и пиджак свободного кроя.

3. Юбка-карандаш

Эта вещь также легко впишется как в офисный дресс-код, так и в повседневные и вечерние аутфиты. Благодаря силуэтному крою она подчеркивает фигуру и делает походку более женственной. Если вы хотите визуально сделать ноги длиннее, обратите внимание на юбки с боковым разрезом или высокой талией.

4. Джинсовая юбка

Юбка из денима наиболее стильно выглядит в сочетании с объемной рубашкой голубого или белого цвета. Если на улице прохладно, можете добавить в образ трикотажное поло или джемпер свободного кроя.

5. Юбка с запахом

Такая модель удачно сочетается с тренчем или полуприталенным пиджаком. Если вам хочется легкости в образе, выбирайте юбки из легких тканей, и комбинируйте с рубашкой или топом. Сюда впишется любая обувь: лаконичные кроссовки, туфли-лодочки, мюли или слингбэки.

Ранее OBOZREVATEL писал о моделях юбок, которые делают стройнее и выше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!