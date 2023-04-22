Прекратите так делать! Пять ошибок в подборе джинсов, которые 'кричат' о безвкусице. Фото

Джинсы – универсальный предмет гардероба. Нет такого человека, у которого не нашлась бы пара штанов из джинсовой ткани в шкафу. Но есть те, которые считают, что такое изделие сидит на нем максимально плохо. Все потому, что вы выбираете неподходящий верх, модель, обувь или аксессуары.

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OBOZREVATEL расскажет, какие ошибки могут полностью перечеркнуть ваш образ. Забудьте об этом, чтобы не стать предметом насмешек (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Не носите укороченные джинсы при невысоком росте

Укороченные модели джинсов разделяют лодыжку на две части, что делает леди еще ниже. Такое изделие лучше носить высоким девушкам или фанаткам каблуков. Но если ваш рост 160 и ниже, покупайте варианты, которые будут полностью закрывать голеностопный сустав.

2. Не покупайте джинсы не по размеру

Обязательно примеряйте изделие прежде чем идти с ним на кассу. Вам должно быть удобно приседать в новых джинсах, они не должны давить в талии и ограничивать ваши движения. Помните, что вещь может растянуться при стирке или наоборот стать меньше на несколько размеров.

3. Не покупайте джинсы не по вашему типу фигуры

Существует 5 основных типов фигуры – яблоко, прямоугольник, перевернутый треугольник, груша и песочные часы. И это не вымыслы дизайнеров, а информация, которую должна помнить каждая девушка. Если у вас широкие плечи, но не хватает объема в бедрах – отдайте предпочтение момам или расклешенным вариантам. Если узкие плечи, но широкие бедра – прямые джинсы станут вашим спасением.

4. Не заправляйте плотный верх в джинсы

Воздушные рубашки и футболки можно заправить в джинсы без вреда для фигуры. Но вот с плотными гольфами и свитерами не стоит практиковать данное действие. Сверху могут образоваться складки и выпуклости, которые испортят все впечатление о вас.

5. Не нарушайте пропорции фигуры чересчур высокой талией

Джинсы с высокой талией могут скорректировать фигуру, скрыть животик, нежелательные бока и сделать ноги длиннее. Но не нужно путать завышенную талию и посадку "до небес". Второй вариант сделает верхнюю часть тела очень маленькой, а ноги – неестественно длинными.

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