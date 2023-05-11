Прекратите так делать! Модные ошибки женщин за 50, которые превращают их в 'старух'. Фото

С возрастом, девушкам нужно менять не только технику макияжа и прическу, но и стиль одежды. То, что сидело на вас хорошо в 30 лет, может негативно отразиться на внешнем виде в 40 и 50. Вот потому следует избавляться от некоторых привычек, приобретенных в молодые годы.

Видео дня

OBOZREVATEL расскажет о модных ошибках женщин за 50, которые уже сегодня нужно прекратить делать. Вы сразу увидите изменения и избавитесь от нескольких лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Слишком тесная одежда

Облегающая футболка и узкие брюки порой выглядят очень неаккуратно. Такие вещи подчеркивают недостатки фигуры, утежаляют силуэт. Если вы любите носить обтягивающую одежду, наденьте поверх рубашки удлиненный свободный жакет, который сделает вашу фигуру стройнее.

Удлиненный кардиган или платья-миди

Такие изделия сделают вашу фигуру громоздкой и не женственной. Стилисты также не рекомендуют отдавать предпочтение вещам оверсайз. В случае, если вам хочется надеть тунику, длинное платье или свободный пиджак, добавьте к ним тонкий ремешок. Так можно подчеркнуть талию, исправить пропорции и добавить стиля.

Монохромный образ

Бежевое платье плюс бежевые туфли и сумка – пожалуй, самое скучное сочетание. Эксперты советуют добавлять в лук яркие детали. Если вам немного за 50, это не означает, что следует носить только пастельные или темные тона. Не стесняйтесь показать молодость души и преобрести пестрые туфли или аксессуары.

Ранее OBOZREVATEL писал, что существует оттенок, который поможет женщинам визуально избавиться от 10 лет. Речь идет о ярком цвете, ведь базовые тона, хоть и выглядят стильно, почти не влияют на восприятие возраста. Чтобы узнать детали – переходите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!