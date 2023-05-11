Молодит на 10 лет! Назван лучший цвет одежды для женщин за 40: он на пике моды этой весной

Не секрет, что благодаря правильно подобранному образу можно скорректировать фигуру, самовыразиться и даже выглядеть моложе. В этом помогут не только фасон и крой одежды, но и цвет. В частности, существует оттенок, который поможет статным женщинам визуально избавиться от 10 лет.

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Об этом лайфхаке рассказали редакторы сайта Super. Речь идет именно о ярком цвете, ведь базовые оттенки, хоть и выглядят стильно, почти не влияют на восприятие возраста (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Чтобы выглядеть на 10 лет моложе, нужно обратить внимание на ярко-розовые вещи. Весной и летом такая одежда не будет выглядеть пестро, а придаст красок наряду и расскажет о смелости леди.

Это не обязательно должен быть total-розовый лук, полностью состоящий из неоновых оттенков. Достаточно и нескольких элементов, которые расставят правильные акценты.

Розовый – цвет женственности, романтичности и молодости. Он способен успокаивать, поднимать настроение и вдохновлять. Каждой женщине в любом возрасте подходят разные оттенки розового.

Удачным считается образы с платьем или юбкой соответствующего цвета, но можно смело подобрать пиджаки, кофты, брюки и куртки из яркого материала.

Если дресс-код не разрешает таких смелых решений, можно добавить розовый в виде аксессуаров – платков, сумок или обуви.

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