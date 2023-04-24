Пора выбросить и забыть! Пять женских пиджаков, которые давно вышли из моды. Фото

В гардеробе каждой уважающей себя модницы должен быть стильный пиджак, и желательно не один. Он является эффектным дополнением любого образа, отлично сочетается как с брюками, так и с юбками или платьями, а с наступлением теплых весенних дней и вовсе выполняет роль верхней одежды. Но ключевое слово здесь не столько "пиджак", как "стильный". Ведь надев модель из списка антитрендовых вещей, вы рискуете испортить даже самый модный образ.

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С этим списком и предлагаем ознакомиться в материале OBOZREVATEL. В него попали пять моделей пиджака, которые уже давно стоит выкинуть и ни за что не покупать – в обратном случае рискуете заработать клеймо безвкусицы.

Сильно узкий пиджак

Облегающие фасоны были в тренде лет 10 назад. Мало того, что они уже давно не актуальны, так еще и катастрофически неудобные. Свободно двигаться в таком пиджаке – задача практически невыполнимая. В эпоху оверсайз вы и сами знаете, какую модель жакета купить на замену, но если вам больше нравятся приталенные фасоны – не беда. Выбирайте слегка приталенный пиджак, но не узкий, а свободного кроя.

Принты, акценты, цветовые детали

Да, сейчас креатив и яркость в мире моды однозначно приветствуются. Но когда на жакете слишком много ярких принтов, акцентов и цветовых деталей, то образ выглядит перегруженным. Старайтесь это минимизировать к какой-то одной акцентной детали.

Пиджак с кулиской

Такой модели отдавали (или до сих пор отдают) предпочтение женщины, которые хотели подчеркнуть свои изгибы и формы за счет акцента на талию. Однако наличие кулиски делает такие жакеты больше похожими на ветровку или кардиган. Сразу теряется шарм и элегантность. Если хотите показать свою тонкую талию и женственные изгибы, то используйте лучше пояс, затягивая его прямо поверх оверсайз-жакета.

Короткий приталенный пиджак

Еще одна модель, которую мы носили максимум в 2015 году, а теперь можем смело забыть о ней. Пиджак, едва доходящий до линии бедра приталенного силуэта, просто невозможно вписать ни в один современный стильный аутфит.

Пиджаки с воланами, оборочками, складочками и прочими мелкими деталями

Многие дамы выбирают такие пиджаки, чтобы казаться женственнее и моложе, а в итоге выглядят "приторно-сладко" и инфантильно, а главное – совершенно нестильно. Если хотите достичь правильного результата, то отдавайте предпочтение элегантным свободным моделям без каких-либо мелких деталей.

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