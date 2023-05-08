Полнят и старят! Четыре платья, о которых нужно забыть после 40 лет: подчеркнут все недостатки. Фото

С возрастом женская фигура может измениться, так что дамам старше сорока стоит особенно тщательно подбирать свои луки. Фасоны, которые идеально садились еще 10 лет назад, сегодня могут полнить и добавлять облику лишние года.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомится с моделями платьев, которые красавицам 40+ лучше выбросить из своего гардеробе, если такие там имеются, и точно проходить мимо них в магазинах. Многое, безусловно, зависит от качества материала изделия и пошива, ведь некачественные вещи портят образ независимо от возраста их обладателя.

Плиссированное платье

Гофрированные наряды довольно популярны среди взрослых женщин. Юбки и платья плиссе кажутся элегантными и будто создают эффект легкости, но на самом деле складки на изделии добавляют объем, а потому заметно укрупняют изгибы силуэта и выдают его недостатки. Предпочтение стоит отдавать фасонам из плотной ткани, которая держит форму.

Крупный цветочный принт на платьях

Платья с такой расцветкой, во первых, уже давно закрепились в списке антитрендов. Во вторых, они визуально сделают вас крупнее. Дамам с пышными формами носить такие принты категорически запрещено, ведь они рискуют показаться еще более габаритными.

Платья из тонкого трикотажа

Неважно, какого вы возраста, – платья из тонкого трикотажа не должно быть в вашем шкафу. Но раз уж мы говорим о дамах 40+, то на них изделия из этого материала смотрятся особенно непрезентабельно. Образ выглядит дешево, неопрятно и "растянуто", а все изъяны фигуры тут же стают заметными.

Платья с объемным декором, рюшами и воланами

Такие модели чаще всего выбирают не для повседневных выходов, а для торжественных мероприятий и праздников. Женщины хотят придать образу кокетливости и легкости, но получается, как вы могли догадаться, наоборот. Объемный и тем более многоярусный декор увеличивает все недостатки фигуры, образ смотрится неуместно и инфантильно, а неактуальный фасон старит.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти стильных идеях на лето для женщин 40+. Эти образы помогут выглядеть свежо и молодо.

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