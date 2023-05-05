Что носить женщинам 40+ летом: 5 стильных идей, которые помогают выглядеть моложе

Лето – время года, позволяющее нам экспериментировать со стилем и носить яркие вещи из легких тканей (хлопок, лен, шелк, шифон, ситец, сатин и т.д.). Улучшите свое настроение с помощью удачно подобранных к фигуре фасонов, а также палитры пастельных и насыщенных оттенков.

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Какие вещи могут добавить в свой гардероб женщины 40+, чтобы выглядеть актуально и не утяжелять образы? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Костюм

Это один из самых простых способов создать эффектный образ. На лето советуем выбирать сеты из легких тканей: льна, хлопка или качественной вискозы. В трендах этого года как классические костюмы с брюками и пиджаками, так и модели в пижамном стиле или с удлиненными шортами.

2. Платье свободного кроя или полуприталенное

Силуэтные наряды можно оставить для праздничных вечеров, а на каждый день удобнее будет в моделях свободного или полуприталенного кроя. Летом отдавайте предпочтение платьям-рубашкам длины миди или мидакси. К ним прекрасно впишутся мюли, эспадрильи, вьетнамки или босоножки на невысоком каблуке.

3. Бермуды

Это удлиненные шорты свободного фасона. Советуем выбирать модели с высокой посадкой в цвете хаки, песочных оттенках, голубых или белых. Главное – цвет должен гармонировать с тоном кожи и цветом волос.

4. Юбка длины миди или мидакси

Обратите внимание на модели юбок асимметричного кроя, на запах или в бельевом стиле. Они должны быть без принтов или с минималистичными узорами. Сверху наденьте футболку, легкую блузку, рубашку или лонгслив. Дополните наряд открытыми туфлями на невысоких каблуках, босоножками или мюлями. Завершите образ платком или маленькой сумочкой.

5. Рубашка с короткими рукавами

Если хотите иметь элегантный и легкий образ, надевайте рубашки или блузки с короткими рукавами в пастельных или классических цветах. С ними удачно сочетаются широкие льняные брюки с высокой посадкой, бермуды и миди-юбки.

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