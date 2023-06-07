Пляжний шарм: 5 лучших моделей купальников для женщин 40+. Корректируют фигуру и подчеркивают талию

В любом возрасте главным при выборе купальника есть акцент на тех частях тела, которыми вы гордитесь. А еще – хитрое отвлечение внимания от тех зон, которые хочется замаскировать. К счастью, широкий ассортимент моделей позволяет выбрать то, что выгодно подчеркнет формы.

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Какие купальники выбирать женщинам 40+, чтобы уверенно чувствовать себя во время релакса на пляже? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Слитный купальник

Этот фасон подходит женщинам с любыми пропорциями фигуры. Если купальник имеет V-вырез – это подчеркнет декольте и талию. Также обратите внимание на бретели: чем шире они расположены, тем стройнее будет казаться фигура.

2. С высокой посадкой

Эта модель стала популярной в 50-е, и до сих пор пользуется спросом. Во-первых, такой купальник маскирует живот. А во-вторых, обнажает самую тонкую часть талии. Такой стиль особенно удачно подходит дамам с фигурой "яблоко" или "песочные часы".

3. Танкини или вырезами

Танкини – это купальный костюм, состоящий из майки, преимущественно из спандекса и хлопка или лайкры и нейлона, и бикини. Этот вариант или купальники с вырезами позволяют слегка приоткрыть живот, но не так сильно, как классические раздельные. Еще – помогают создать более сбалансированный силуэт.

4. Слитный купальник со сборками

Эта модель хитра. Она маскирует любые складки на туловище, которые вы не хотите показывать. Дополнительно сборки из ткани подчеркивают изгибы и слегка увеличивают грудь.

5. Купальник на одно плечо

Асимметричные модели, включая те, что на одно плечо, делают женщин стройнее и вытягивают силуэт. Также – отвлекают внимание от проблемных зон, подчеркивают руки и плечи. В них каждая выглядит женственно и элегантно.

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