Старомодные и 'добавляют' килограммы: 5 летних платьев, которые не стоит носить женщинам 40+

Мода – дама изменчивая и многогранная. Каждый сезон появляются уникальные модели, которые помогают выглядеть стильно и актуально. Однако среди них есть те, которые подходят далеко не всем: делают полнее, ниже или искажают пропорции фигуры.

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Рассмотрим несколько фасонов платьев, которые следует избегать женщинам 40+. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Платье-футболка

Это одна из любимых вещей женщин. Платье-футболка удобное, не сковывает движения, свободное, но при этом старомодное. Оно делает образ слишком простым, неряшливым и бесформенным. Сделайте выбор в пользу сарафана или наряда А-силуэта.

2. Платье с массивным принтом

Стилисты уже давно утверждают, что крупный принт состаривает женщин. Кроме того, он может "добавить" килограммы в зоне талии, бедер и груди. Особенно это касается анималистических рисунков, цветов и абстракции. Обратите внимание на наряды на запах, силуэтные или платья-рубашки с маленьким принтом, который наоборот – освежает вид.

3. Гипюровое платье

Этот материал уже давно возглавляет антитренды. Он выглядит дешево и старомодно. Какого бы кроя ни было платье – гипюр испортит аутфит. Предпочитайте одежду из плотных монохромных тканей, корректирующих параметры фигуры.

4. Платье-oversize

Распространенная ошибка женщин – маскирование пышных форм платьем-балахоном. Однако оно делает обладательницу полнее и менее женственной. От подобных моделей следует избавиться раз и навсегда.

5. Платье с резинкой под грудью

Этот фасон, как и предыдущий, выбирают для того, чтобы скрыть лишний объем. Это сыграет против вас. Такой крой добавляет килограммы в тех местах, где следует подчеркивать изгибы. Советуем заменить их на наряды А-силуэта или с завышенной талией.

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