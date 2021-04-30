Плетеная обувь стала модной тенденцией 2021: с чем носить

Трендом весенне-летнего сезона 2021, кроме "рыбацких" сандалий, стала практичная плетеная обувь.

В ней удобно отправиться в жаркую погоду на прогулку, сочетая с цветочными сарафанами, классическими льняными рубашками, шортами бермудами и юбками макси. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с несколькими комбинациями.

Соломенные сандалии очень самодостаточны, поэтому не нужно нагружать образ блестящими украшениями или жемчугом.

В 2021 году дизайнеры выпускают обувь без высоких шпилек и резких переходов. Среди популярных моделей также "джутовые" и босоножки на массивной подошве.

Еще одним обувным трендом весенне-летнего сезона 2021 стали сандалии с тонкими ремешками и закрытым большим пальцем.

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