Плетеная обувь стала модной тенденцией 2021: с чем носить

Анна Прийма
Анна Прийма
Мода
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Плетеная обувь стала модной тенденцией 2021: с чем носить

Трендом весенне-летнего сезона 2021, кроме "рыбацких" сандалий, стала практичная плетеная обувь.

В ней удобно отправиться в жаркую погоду на прогулку, сочетая с цветочными сарафанами, классическими льняными рубашками, шортами бермудами и юбками макси. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с несколькими комбинациями.

Соломенные сандалии очень самодостаточны, поэтому не нужно нагружать образ блестящими украшениями или жемчугом.

Сандалии в сочетании с джинсами
Плетеные мюли
Бежевые плетеные босоножки

В 2021 году дизайнеры выпускают обувь без высоких шпилек и резких переходов. Среди популярных моделей также "джутовые" и босоножки на массивной подошве.

Еще одним обувным трендом весенне-летнего сезона 2021 стали сандалии с тонкими ремешками и закрытым большим пальцем.

Сандалии с с тонкими ремешками – модная обувь лета 2021.
Сандалии с тонкими ремешками в моде летом 2021.
Сандалии с с тонкими ремешками актуальны этим летом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский дизайнер Лилия Пустовит представила новую коллекцию весна-лето 2021. В ней есть множество легких платьев с цветочным принтом.

  • Также Андре Тан поделился новинкой из своей коллекции – платьем из 100-процентного хлопка. Наряд имеет широкую обтачку и ленты по бокам, которые можно завязывать корсетом.

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