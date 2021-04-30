Плетеная обувь стала модной тенденцией 2021: с чем носить
Трендом весенне-летнего сезона 2021, кроме "рыбацких" сандалий, стала практичная плетеная обувь.
В ней удобно отправиться в жаркую погоду на прогулку, сочетая с цветочными сарафанами, классическими льняными рубашками, шортами бермудами и юбками макси. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с несколькими комбинациями.
Соломенные сандалии очень самодостаточны, поэтому не нужно нагружать образ блестящими украшениями или жемчугом.
В 2021 году дизайнеры выпускают обувь без высоких шпилек и резких переходов. Среди популярных моделей также "джутовые" и босоножки на массивной подошве.
Еще одним обувным трендом весенне-летнего сезона 2021 стали сандалии с тонкими ремешками и закрытым большим пальцем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский дизайнер Лилия Пустовит представила новую коллекцию весна-лето 2021. В ней есть множество легких платьев с цветочным принтом.
Также Андре Тан поделился новинкой из своей коллекции – платьем из 100-процентного хлопка. Наряд имеет широкую обтачку и ленты по бокам, которые можно завязывать корсетом.