"Рыбацкие" сандалии стали трендом лета 2021: с чем их носить

Плетеные сандалии на толстой подошве, которые принято называть "рыбацкими" (fisherman sandals), стали настоящим хитом будущего лета. Носить такую модель обуви можно как с пиджаком и нарядным платьем, так и с джинсами или шортами.

Издание Elle пишет, что если вы выберете сандалии в сочетании с пиджаком, то вместо брюк лучше выбрать шорты (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Рыбацкие" сандалии с укороченными джинсами – универсальный образ, который подойдет для совершенно разных мероприятий. Этот лук можно дополнить классической блузкой белого цвета, футболкой, свитером или нарядным топом.

"Пионерский" стиль

Рубашки с коротким рукавом, широкие льняные брюки и легкие костюмы, которые напоминают пижаму, в сочетании с плетеными сандалиями будут смотреться весьма расслабленно.

С нарядным платьем

Можно смело выбирать платья в рюшах, оборках, бантах и других "кукольных" деталях, сочетая их с модными сандалиями. Такая комбинация вещей сделает образ нескучным и добавит шика.

С фактурными носками

Модные эксперты заявляют, что открытую летнюю обувь можно и нужно носить с носками, когда это уместно. "Рыбацкие" сандалии в таком случаи лучше сочетать с фактурными однотонными носками – например, бежевыми "в рубчик" или тонкими нежно-голубыми.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в моду вернулась обувь из 70-х. Сабо на деревянной подошве, или клоги – тренд, на который ранее решались лишь немногие. Однако этой весной все изменилось, ведь такая модель обуви снова актуальна.