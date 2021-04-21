"Рыбацкие" сандалии стали трендом лета 2021: с чем их носить

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
2 минуты
2,6 т.
Названа самая модная обувь лета 2021

Плетеные сандалии на толстой подошве, которые принято называть "рыбацкими" (fisherman sandals), стали настоящим хитом будущего лета. Носить такую модель обуви можно как с пиджаком и нарядным платьем, так и с джинсами или шортами.

Издание Elle пишет, что если вы выберете сандалии в сочетании с пиджаком, то вместо брюк лучше выбрать шорты (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Как сочетать сандалии с пиджаком.

"Рыбацкие" сандалии с укороченными джинсами – универсальный образ, который подойдет для совершенно разных мероприятий. Этот лук можно дополнить классической блузкой белого цвета, футболкой, свитером или нарядным топом.

Как сочетать сандалии с джинсами.

  • "Пионерский" стиль

Рубашки с коротким рукавом, широкие льняные брюки и легкие костюмы, которые напоминают пижаму, в сочетании с плетеными сандалиями будут смотреться весьма расслабленно.

Плетеные сандалии снова в моде.
Как сочетать сандалии с "пионерским" стилем.

  • С нарядным платьем

Можно смело выбирать платья в рюшах, оборках, бантах и других "кукольных" деталях, сочетая их с модными сандалиями. Такая комбинация вещей сделает образ нескучным и добавит шика.

Как сочетать сандалии с платьями.

  • С фактурными носками

Модные эксперты заявляют, что открытую летнюю обувь можно и нужно носить с носками, когда это уместно. "Рыбацкие" сандалии в таком случаи лучше сочетать с фактурными однотонными носками – например, бежевыми "в рубчик" или тонкими нежно-голубыми.

Как сочетать сандалии с носками.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в моду вернулась обувь из 70-х. Сабо на деревянной подошве, или клоги – тренд, на который ранее решались лишь немногие. Однако этой весной все изменилось, ведь такая модель обуви снова актуальна.

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