Платья в стиле 50-х вернулись в моду. Фото
В списке модных ориентиров сезона весна-лето 2021 оказалось изысканное шелковое платье в стиле 1950-х годов. Его можно комбинировать с разнообразными аксессуарами, чтобы образ получился многослойным.
Издание Vogue UA пишет, что стоит выбирать гороховый принт, ведь он придаст образу особого шарма и утонченности. А также длина миди в сочетании с аккуратными боковыми разрезами обеспечат максимальный комфорт (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Воротник с имитацией шарфа можно как завязывать, так оставить в распущенном варианте. Дополнить же такой наряд следует двубортным жакетом, чтобы подчеркнуть лук. Кроме того, пригодятся и заметные аксессуары: крупные серьги с бахромой, шляпа с узкими полями, которую носили главные героини французских романов, и компактная сумка нейтральных оттенков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинский дизайнер Андре Тан поделился новинкой из своей коллекции на сезон лето 2021 – сарафаном в полоску. Наряд покроен по косой и делает фигуру "просто идеальной".
Также стилист рассказала о беспроигрышных вариантах сочетания цветов в одежде, которые выглядят действительно дорого. Она посоветовала дополнять образы ахроматами: черными, серыми и белыми оттенками.
Ранее Андре Тан развенчал популярные мифы о стиле и моде. Например, "платья носят только бабушки". По мнению эксперта, неактуальная вещь определяется по крою, а платок – по комбинаторике.