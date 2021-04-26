Платья в стиле 50-х вернулись в моду. Фото

В списке модных ориентиров сезона весна-лето 2021 оказалось изысканное шелковое платье в стиле 1950-х годов. Его можно комбинировать с разнообразными аксессуарами, чтобы образ получился многослойным.

Издание Vogue UA пишет, что стоит выбирать гороховый принт, ведь он придаст образу особого шарма и утонченности. А также длина миди в сочетании с аккуратными боковыми разрезами обеспечат максимальный комфорт (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Воротник с имитацией шарфа можно как завязывать, так оставить в распущенном варианте. Дополнить же такой наряд следует двубортным жакетом, чтобы подчеркнуть лук. Кроме того, пригодятся и заметные аксессуары: крупные серьги с бахромой, шляпа с узкими полями, которую носили главные героини французских романов, и компактная сумка нейтральных оттенков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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