Больше не в моде: названы шесть моделей женских ремней, которые стали антитрендами. Фото

Аксессуары – обязательный элемент образа, поэтому за их актуальностью также нужно следить. Например, ремни, помогающие подчеркнуть талию и расставить правильные акценты, часто выходят из моды.

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Чтобы не испортить стильный наряд, стоит проанализировать свой гардероб и определить, какие модели выглядят устаревшими. OBOZREVATEL решил показать, какие ремни лучше спрятать подальше в шкаф (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Плетеные

Плетеные модели, которые особенно любили в теплые времена года, вышли из моды.

Прозрачные

Незаметные просвечивающие пластиковые ремни выглядят неактуально. Они не создают удачные акценты, а только тяготят наряд.

С логотипом

Ремни именитых брендов с логотипом, которые любили носить всего несколько сезонов назад, сейчас выглядят устаревшими. Раньше считалось вершиной стиля – выставлять на показ брендовую вещь, но это время давно в прошлом.

Из ткани

Варианты, сшитые из ткани, не украсят образ, а только испортят его. Лучше выбирать классические модели из кожи или других материалов.

Ультратонкий

Многие сезоны назад ультратоненькие ремни были признаком изящества и элегантности, однако сейчас мода изменилась. На смену им пришли широкие варианты, более уместно выглядящие в эпоху оверсайза.

С металлическими заклепками

Поклонницы гранжа и брутальной одежды часто дополняли образ аксессуаром с металлическими элементами. Однако в 2023 году лучше воздержаться от сложных моделей и выбрать нечто более лаконичное.

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