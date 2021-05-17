Модные шелковые платья на лето 2021: модели с цветочным принтом и длины мини. Фото
Шелковое платье – главный спутник женского гардероба в жаркие дни. В этом году популярны модели с цветочными и "мультяшными" узорами.
Они по-настоящему универсальны и подойдут как для ежедневных образов, так и для вечерних выходов. О трендовых моделях шелковых платьев на лето 2021 года пишет Vogue.UA (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Большим трендом этого сезона стали цветочные принты и "мультяшные" узоры. Также летом в ход пойдут варианты прямого и асимметричного кроя, длины мини или миди, с удлиненными рукавами или рукавами-буфами.
Обыграть такие шелковые платья помогут яркие аксессуары: сумки, платки на голову и солнцезащитные очки с цветными линзами. Не покидают лидирующие позиции и модели в бельевом стиле: ажурные детали, разрезы и тонкие бретели особенно эффектны на платьях длины мини.
Не менее эффектным вариантом этого сезона станут макси-платья. Струящийся шелк приглушенных оттенков голубого и хаки, идеально подойдет для романтичных прогулок.
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