Платки снова вернулись в моду: какие выбрать и как носить

Модный эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.

Этим она поделилась в прямом эфире Kyiv Live (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Кроме того, стилист объяснила, что носить модную деталь можно на сумке, на руке или же заменить платком ремень.

Так, если носить этот аксессуар на сумке, то она должна быть черного, бежевого или коричневого цветов.

Для ношения на руке стоит выбрать платок немного меньшего размера.

"Можно завязать на один узел, можно на несколько. Также можно добавить наручные часы или браслет", – сказала Лилия.

Для того, чтобы использовать платок вместо ремня, стоит выбрать яркий принт и дополнить им классические джинсы или брюки.

"Складываем платок так, чтобы он максимально напоминал нам форму ремня, затем просовываем его в джинсы. После завязываем небольшой узел и смещаем платок в сторону, чтобы подчеркнуть фигуру", – резюмировала эксперт.

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