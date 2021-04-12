Хустки знову повернулися в моду: які вибрати і як носити

Модна експертка Лілія Терещенко розповіла, що в цьому сезоні актуальні як однотонні хустки, так і з яскравим, незвичайним принтом.

Цим вона поділилася в прямому ефірі Kyiv Live (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Крім того, стиліст пояснила, що носити модну деталь можна на сумці, на руці або ж замінити хусткою ремінь.

Так, якщо носити цей аксесуар на сумці, то вона повинна бути чорного, бежевого або коричневого кольорів.

Для носіння на руці варто вибрати хустку трохи меншого розміру.

"Можна зав'язати на один вузол, можна на кілька. Також можна додати наручний годинник або браслет", – сказала Лілія.

Для того, щоб використовувати хустку замість ременя, варто вибрати яскравий принт і доповнити ним класичні джинси або штани.

"Складаємо хустку так, щоб вона максимально нагадувала нам форму ременя, потім просовуємо її в джинси. Після зав'язуємо невеликий вузол і зміщуємо хустку в сторону, щоб підкреслити фігуру", – резюмувала експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що з'явився новий мікротренд 2021. У цьому році на піку популярності прикраси з бісеру, перлів і намистин, які зацікавили модниць ще влітку 2020. І якщо в минулому сезоні вони носили більш стримані варіанти виробів, в цьому все з точністю навпаки.