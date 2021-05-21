Платье-рубашка – главная модная находка лета 2021. Фото
Легкие, воздушные платья-рубашки – одна из главных находок лета 2021. Стилисты советуют обратить внимание на модели мягкого оттенка тиффани – он послужит выигрышным фоном для аксессуаров.
Прямой крой и свободный силуэт плятья-рубашки может быть дополнен интересным дизайнерским решением: вертикальными разрезами на рукавах или на бедрах, или же воротником и нагрудным карманом. Об этом пишет издание Vogue.UA (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
На фото продемонстрировали такой образ: хлопковое платье-рубашка оттенка тиффани, бежевые туфли, клатч и кошелек из кожи, солнцезащитные очки в металлической оправе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стилист Татьяна Волкова рассказала, что в 2021 году на пике популярности серый цвет. Этот оттенок снова начал возвращаться в моду, так как он не менее базовый и максимально комфортный в комбинаторике.
Также летом 2021 на пике популярности будут геометрические, стеганые и всеми любимые плетеные сумки. Они должны быть в гардеробе каждой модницы.