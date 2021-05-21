Платье-рубашка – главная модная находка лета 2021. Фото

Легкие, воздушные платья-рубашки – одна из главных находок лета 2021. Стилисты советуют обратить внимание на модели мягкого оттенка тиффани – он послужит выигрышным фоном для аксессуаров.

Прямой крой и свободный силуэт плятья-рубашки может быть дополнен интересным дизайнерским решением: вертикальными разрезами на рукавах или на бедрах, или же воротником и нагрудным карманом. Об этом пишет издание Vogue.UA (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

На фото продемонстрировали такой образ: хлопковое платье-рубашка оттенка тиффани, бежевые туфли, клатч и кошелек из кожи, солнцезащитные очки в металлической оправе.

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