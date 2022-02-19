Что такое 'платье мести' и кто еще его надевал, кроме принцессы Дианы

Недавно стало известно о том, что американский рэпер Канье Уэст, который около месяца встречался с актрисой и моделью Джулией Фокс, расстался с ней. Папарацци застали девушку в слезах, но буквально спустя пару дней Фокс открыла показ бренда LaQuan Smith в черном длинном платье с вырезом на груди. Также она сказала, что СМИ напрасно делают из нее "грустную женщину, одиноко плачущую в самолете".

Эти слова стали поводом, чтобы окрестить ее образ revenge dress, так называемым платьем мести, которое ввела в моду принцесса Диана после расставания с принцем Чарльзом. OBOZREVATEL напоминает, кто еще и когда надевал скандальный образ и чем он запомнился публике.

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Как известно, 29 июня 1994 года на телеканале ITV показали документальный фильм "Чарльз: замкнутый человек, публичная роль". В картине наследник британского престола впервые признался в том, что изменял своей супруге. Леди Ди подготовила реакцию для прессы и, приняв приглашение на благотворительный ужин, организованный журналом Vanity Fair в лондонской галерее Серпентайн, появилась на публике в наряде с оголенными плечами, глубоким декольте и длиной выше колен, что стало вызывающим для члена королевской семьи, а в мире о ее фэшн-заявлении говорили куда громче, чем о заявлении ее мужа.

В частности, греческий дизайнер Кристина Стамболян, которая создала этот революционный образ, заявила, что ее клиентка "сыграла не как невинная Одетта, а как явно рассерженная Одиллия". А стилист Анна Харви сказала, что в тот момент Диана "хотела выглядеть на миллион долларов и сделала это".

Между тем, образ также получил названия "змеиный коктейль" и "платье-пошел-к-черту".

Спустя три года такой же способ общения с бывшим супругом использовала Мэрайя Кэри, которая добавила "платью мести" еще и символизм эмансипации, ведь муж – музыкант Ник Кеннон настаивал на том, чтобы Кэри выглядела как типичная американская девушка и даже запрещал ей выпрямлять волосы.

Уже спустя 20 лет историю "змеиного образа" дополнила Белла Хадид. Модель пришла на Met Gala в черном сетчатом комбинезоне Alexander Wang, не надев белья, после того, как разорвала отношения с певцом The Weeknd.

Также поступила и Элизабет Херли при расставании с Хью Грантом, которая покорила мир декольтированным платьем цвета шампанского.

Риз Уизерспун после новостей о разладе с Райаном Филиппом появилась на "Золотом глобусе" в канареечном мини.

А Дженнифер Энистон надела на премьеру фильма "Цена измены", которая прошла спустя пару недель после ее развода с Брэдом Питтом, кремовое платье Chanel, позже получившее название "непринужденное".

В ноябре 2021 года черное мини с открытыми плечами и треугольным вырезом выбрала певица Тейлор Свифт. Она пришла на ток-шоу "Поздней ночью с Сетом Майерсом", чтобы поговорить о перезаписанном альбоме "Red", однако неожиданно намекнула на абьюзивные отношения десятилетней давности с актером Джейком Джилленхолом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о письме, которое принцесса Диана получила от королевы Великобритании Елизаветы II осенью 1995 года. Это произошло сразу же после интервью леди Ди об изменах принца Чарльза.