Что такое "платье мести" и кто еще его надевал, кроме принцессы Дианы

Ульяна Виноградова
Мода
3 минуты
1,5 т.
Что такое 'платье мести' и кто еще его надевал, кроме принцессы Дианы
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Недавно стало известно о том, что американский рэпер Канье Уэст, который около месяца встречался с актрисой и моделью Джулией Фокс, расстался с ней. Папарацци застали девушку в слезах, но буквально спустя пару дней Фокс открыла показ бренда LaQuan Smith в черном длинном платье с вырезом на груди. Также она сказала, что СМИ напрасно делают из нее "грустную женщину, одиноко плачущую в самолете".

Эти слова стали поводом, чтобы окрестить ее образ revenge dress, так называемым платьем мести, которое ввела в моду принцесса Диана после расставания с принцем Чарльзом. OBOZREVATEL напоминает, кто еще и когда надевал скандальный образ и чем он запомнился публике.

Принцесса Диана после признания мужа в измене.
Видео дня

Как известно, 29 июня 1994 года на телеканале ITV показали документальный фильм "Чарльз: замкнутый человек, публичная роль". В картине наследник британского престола впервые признался в том, что изменял своей супруге. Леди Ди подготовила реакцию для прессы и, приняв приглашение на благотворительный ужин, организованный журналом Vanity Fair в лондонской галерее Серпентайн, появилась на публике в наряде с оголенными плечами, глубоким декольте и длиной выше колен, что стало вызывающим для члена королевской семьи, а в мире о ее фэшн-заявлении говорили куда громче, чем о заявлении ее мужа.

Джулия Фокс после расставания с Канье Уэстом.

В частности, греческий дизайнер Кристина Стамболян, которая создала этот революционный образ, заявила, что ее клиентка "сыграла не как невинная Одетта, а как явно рассерженная Одиллия". А стилист Анна Харви сказала, что в тот момент Диана "хотела выглядеть на миллион долларов и сделала это".

Между тем, образ также получил названия "змеиный коктейль" и "платье-пошел-к-черту".

Спустя три года такой же способ общения с бывшим супругом использовала Мэрайя Кэри, которая добавила "платью мести" еще и символизм эмансипации, ведь муж – музыкант Ник Кеннон настаивал на том, чтобы Кэри выглядела как типичная американская девушка и даже запрещал ей выпрямлять волосы.

Мэрайя Кери после ухода от Ника Кеннона.

Уже спустя 20 лет историю "змеиного образа" дополнила Белла Хадид. Модель пришла на Met Gala в черном сетчатом комбинезоне Alexander Wang, не надев белья, после того, как разорвала отношения с певцом The Weeknd.

Белла Хадид после разрыва с The Weeknd.

Также поступила и Элизабет Херли при расставании с Хью Грантом, которая покорила мир декольтированным платьем цвета шампанского.

Элизабет Херли после разрыва с Хью Грантом.

Риз Уизерспун после новостей о разладе с Райаном Филиппом появилась на "Золотом глобусе" в канареечном мини.

Риз Уизерспун после новостей о разладе с Райаном Филиппом .

А Дженнифер Энистон надела на премьеру фильма "Цена измены", которая прошла спустя пару недель после ее развода с Брэдом Питтом, кремовое платье Chanel, позже получившее название "непринужденное".

Дженнифер Энистон после развода с Брэдом Питтом.

В ноябре 2021 года черное мини с открытыми плечами и треугольным вырезом выбрала певица Тейлор Свифт. Она пришла на ток-шоу "Поздней ночью с Сетом Майерсом", чтобы поговорить о перезаписанном альбоме "Red", однако неожиданно намекнула на абьюзивные отношения десятилетней давности с актером Джейком Джилленхолом.

Тейлор Свифт во время разговора об абьюзивных отношениях десятилетней давности с актером Джейком Джилленхолом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о письме, которое принцесса Диана получила от королевы Великобритании Елизаветы II осенью 1995 года. Это произошло сразу же после интервью леди Ди об изменах принца Чарльза.

МодаКрасотаОтношенияРиз УизерспунМэрайя КэриТейлор СвифтЭлизабет ХерлиБелла ХадидДженнифер Энистонпринцесса Диана