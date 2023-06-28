Платье-футляр, узкие брюки и не только: пять антитрендов 2023, которые 'кричат' о безвкусице. Фото

Следить за модой так же важно, как и вовремя избавляться от антитрендовых вещей. Образ без ультратрендовой одежды может выглядеть лаконично и стильно, а наличие устаревшего элемента гардероба в наряде непоправимо испортит внешний вид.

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В 2023 году безвкусицу будут выдавать вещи, которые еще недавно были в моде. OBOZREVATEL расскажет, какой одежды лучше избегать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Приталенные куртки

В моде в этом году, как и в предыдущие сезоны, комфорт, практичность и свобода движений. В эту концепцию совсем не вписываются приталенные куртки и другая облегающая верхняя одежда. Лучше заменить ее на свободные модели без ремешков на талии.

Платье-футляр

До недавнего времени платье такого фасона было образцом элегантности и женственности, но мода неумолимо снесла платья-футляры с полок магазинов. Такой крой уже выглядит устаревшим и не украсит ни один образ.

Узкие штаны

В моду вернулись самые разные модели брюк и джинс – момы, клеш, прямые и плаццо. Различные варианты могут корректировать фигуру и выгодно подчеркивать формы, а узкие брюки на их фоне смотрятся скучно.

Открытые туфли на высоком каблуке

Тренд на простоту и лаконичность коснулся и обуви, поэтому массивные варианты на высоком каблуке и с открытым фасоном лучше не обувать. Классические лодочки или босоножки на невысоком каблуке будут выглядеть гораздо лучше.

Кожаные леггинсы

Эти облегающие леггинсы ворвались в моду несколько лет назад, но очень быстро надоели всем леди. Возможно, причина в том, что они неудобны и непрактичны, а также многих отпугивает вульгарный вид кожи в образе.

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