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Освежите свой стиль: 5 идей, как сделать летние базовые образы нескучными. Фото

Дария Скуб
Мода
2 минуты
726
Освежите свой стиль: 5 идей, как сделать летние базовые образы нескучными. Фото

Постоянно носите базовые комбинации? Это беспроигрышный вариант на каждый день, но выглядит слишком просто и скучно. Особенно летом, когда есть широкий выбор ярких вещей и аксессуаров. Внесите в свои образы акценты, и каждый ваш выход будет эффектным.

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Какие стильные приемы "оживляют" аутфиты? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Акцентная сумка

Необязательно этот аксессуар должен быть массивным или в яркой палитре, что контрастирует с одеждой. Вы можете выбрать модель в небанальной фактуре или форме. Например, плетеная, из декоративной соломы, льна и так далее.

Освежите свой стиль: 5 идей, как сделать летние базовые образы нескучными. Фото

2. Яркий топ вместо белого или черного

Этим приемом вы сделаете стильную трансформацию образа. Замените верх на яркий (желтый, оранжевый, зеленый, синий или красный) или с интересным узором (в виде изображения знаменитой картины, с принтом "аура" или "пейзаж").

Освежите свой стиль: 5 идей, как сделать летние базовые образы нескучными. Фото

3. Головной убор

Летом головные уборы не только спасают от жары, но и вносят акцент в образ. Не ограничивайтесь кепками. Носите соломенные шляпы с не слишком широкими полями, панамы, платки, банданы и повязки. И, конечно же, любой из этих вариантов должен быть в светлых тонах.

Освежите свой стиль: 5 идей, как сделать летние базовые образы нескучными. Фото

4. Акцентная блуза или рубашка

В прохладу вместо куртки, пиджака или кардигана можно надеть стильную рубашку в ярком цвете или с принтом. Если в вашем гардеробе есть только модели в классической палитре, завяжите их на узелок или асимметрично застегните. Так привычные вещи будут выглядеть по-новому.

Освежите свой стиль: 5 идей, как сделать летние базовые образы нескучными. Фото

5. Аксессуары

Это один из самых простых способов внести в образ акцент. Наденьте с базой массивные серьги, подвеску, яркий браслет или закрепите волосы бантиком. Избегайте украшений с драгоценными камнями. Более актуальны и нетривиальны те, что с эмалью.

Освежите свой стиль: 5 идей, как сделать летние базовые образы нескучными. Фото

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