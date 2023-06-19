Освежите свой стиль: 5 идей, как сделать летние базовые образы нескучными. Фото

Постоянно носите базовые комбинации? Это беспроигрышный вариант на каждый день, но выглядит слишком просто и скучно. Особенно летом, когда есть широкий выбор ярких вещей и аксессуаров. Внесите в свои образы акценты, и каждый ваш выход будет эффектным.

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Какие стильные приемы "оживляют" аутфиты? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Акцентная сумка

Необязательно этот аксессуар должен быть массивным или в яркой палитре, что контрастирует с одеждой. Вы можете выбрать модель в небанальной фактуре или форме. Например, плетеная, из декоративной соломы, льна и так далее.

2. Яркий топ вместо белого или черного

Этим приемом вы сделаете стильную трансформацию образа. Замените верх на яркий (желтый, оранжевый, зеленый, синий или красный) или с интересным узором (в виде изображения знаменитой картины, с принтом "аура" или "пейзаж").

3. Головной убор

Летом головные уборы не только спасают от жары, но и вносят акцент в образ. Не ограничивайтесь кепками. Носите соломенные шляпы с не слишком широкими полями, панамы, платки, банданы и повязки. И, конечно же, любой из этих вариантов должен быть в светлых тонах.

4. Акцентная блуза или рубашка

В прохладу вместо куртки, пиджака или кардигана можно надеть стильную рубашку в ярком цвете или с принтом. Если в вашем гардеробе есть только модели в классической палитре, завяжите их на узелок или асимметрично застегните. Так привычные вещи будут выглядеть по-новому.

5. Аксессуары

Это один из самых простых способов внести в образ акцент. Наденьте с базой массивные серьги, подвеску, яркий браслет или закрепите волосы бантиком. Избегайте украшений с драгоценными камнями. Более актуальны и нетривиальны те, что с эмалью.

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