Панама названа самым модным аксессуаром лета 2021. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
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Панама стала хитом лета 2021

Панама в весенне-летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки.

Издание Vogue UA пишет, что панамы из плотного хлопка или яркой кожи, представленные ранее на показах всемирно известных дизайнеров, рекомендуется комбинировать с весенними юбками и кардиганами, джинсами и бомберами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Новый тренд этого сезона смело демонстрируют на собственном примере знаменитые модницы. К примеру, Белла Хадид, Эльза Хоск, Оливия Руай и Бланка Миро являются большими поклонницами стильных панамок, которые они не боятся сочетать с различными нарядами и неординарными аксессуарами.

Панама в моде этим летом.
Панамы актуальны в этом сезоне.
Панама в тренде летом 2021.
С чем носить панаму летом 2021.
Панама снова в моде.
Панама стала хитом лета 2021.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • платье поверх брюк снова вернулось в моду в сезоне весна-лето 2021 года. Одним из вариантов, как можно использовать такой прием, – это создать total denim образ.

  • Также в 2021 году на пике популярности будут широкие джинсы. На сегодняшний день они уверенным шагом выходят вперед и занимают почетное первое место в модном хит-параде.

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