Панама названа самым модным аксессуаром лета 2021. Фото

Панама в весенне-летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки.

Издание Vogue UA пишет, что панамы из плотного хлопка или яркой кожи, представленные ранее на показах всемирно известных дизайнеров, рекомендуется комбинировать с весенними юбками и кардиганами, джинсами и бомберами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Новый тренд этого сезона смело демонстрируют на собственном примере знаменитые модницы. К примеру, Белла Хадид, Эльза Хоск, Оливия Руай и Бланка Миро являются большими поклонницами стильных панамок, которые они не боятся сочетать с различными нарядами и неординарными аксессуарами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: