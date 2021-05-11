Платье поверх брюк: как носить самую модну комбинацию весны-лета 2021

Платье поверх брюк снова вернулось в моду в сезоне весна-лето 2021 года. Одним из вариантов, как можно использовать такой прием, – это создать total denim образ.

Так, к джинсовым свободным брюкам, добавляйте платье и сумку из того же материала. Также дополните свой образ повязкой на голову из денима, пишет Edinstvennaya (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Еще одним трендом весны-лета 2021 года является total white. В данном варианте вы также можете использовать белые брюки, платье, и как пример на фото – белый пиджак. Такой образ будет выглядеть очень элегантно и дорого.

Не менее эффектным комбо станет нестареющая классика – сочетание белого и черного. Такая немного строгая цветовая гамма наиболее привлекательно смотрится в чистых линиях и острых силуэтах. Разнообразить образ помогут колье из жемчуга и яркая обувь.

Также используйте платье как акцент в образе, с помощью цвета, принта, дизайна. К ним нему наденьте базовые джинсы или брюки, чтобы не перегружать наряд. Затем разбавьте образ яркими аксессуарами – сумкой и обувью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что плетеные сандалии на толстой подошве, которые принято называть "рыбацкими" (fisherman sandals), стали настоящим хитом будущего лета. Носить такую модель обуви можно как с пиджаком и нарядным платьем, так и с джинсами или шортами.