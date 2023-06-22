Не носите их: приталенные, с рукавами 3/4 и другие фасоны рубашек, которые давно не в моде

Рубашка может стать акцентом в вашем образе. Благодаря правильному крою (oversize или кроп), яркому цвету или трендовому принту (polka dot (горошек), "аура", градиент, клетка или "пейзаж").

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А есть фасоны, портящие аутфиты: делают их "дешевыми" и неактуальными. О них лучше забыть навсегда. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Рукав 3/4

Рубашки с рукавами 3/4 идеально подходят для любой фигуры. Их носили streetstyle-инфлюэнсеры в любое время года. Ключевое слово – "носили". Эти модели, как и те, что совсем без рукавов, уже лет 10 возглавляют антитренды. Замените их более актуальными – с рукавами до локтя. Такой вариант будет легко комбинироваться с любым низом.

2. Силуэтного кроя

Такие фасоны выглядят старомодно. Уже давно все модницы выбросили из шкафов приталенные рубашки, и заменили их на те, что свободного или прямого кроя. Эти вещи не только сделают образы стильными, но и визуально скорректируют фигуру.

3. Неравномерный принт

Этот пункт относится к рисункам в виде линий, цветов, анималистического узора или в клетку. То есть на изделии принт должен быть продолжением на каждой детали (на карманах, манжетах, воротничке и рукавах). Если же где-то паттерн резко прерывается – рубашка автоматически выглядит "дешево".

4. "Дорогой" декор

Забудьте о рубашках с жемчугом, камнями, блестящими пуговицами и вышивками на лацканах. А еще – о моделях с баской или кружевом. Когда в моде минимализм – они неуместны. Здесь все просто: чем меньше деталей – тем более актуальная вещь.

5. Глубокое декольте

К антитрендам относятся как рубашки с глубокими вырезами, так и слишком тесные, где в пуговичном ряде просматривается грудь. Это негативно влияет на вашу презентабельность, потому что образ становится вульгарным. Беспроигрышная альтернатива – рубашки свободного кроя.

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