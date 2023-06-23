От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

Лето в самом разгаре. Но это не означает, что у вас уже нет времени пополнить свой гардероб горячими трендами этого сезона. Мы не отрицаем, некоторые из них для смелых и эпатажных, но вы точно будете выделяться из толпы и заявите о своем креативном виденье моды. Многие из этих тенденций пришли к нам из TikTok – их продемонстрировали мировые знаменитости.

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OBOZREVATEL хочет познакомить вас с несколькими хитами этого лета. Будьте самыми яркими и запоминающимися! (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Ковбойский стиль

Попробуйте добавить в свой аутфит базовые вещи западного стиля, такие как ковбойские сапоги, ремень с пряжкой или рубашку песочного цвета с акцентными пуговицами. Отличным вариантом также будет комбинация легкого воздушного платья в горох с ковбойской шляпой.

2. Барбикор

Барбикор – это эстетика, посвященная кукле Барби. Проще говоря – стиль, наполненный розовой и гламурной одеждой, милыми аксессуарами, стразами и блестками. Скорее всего, данная тенденция будет на пике популярности в июле, когда в кинотеатрах появится долгожданный фильм о Барби с Марго Робби. Вы точно не ошибетесь, если добавите в свой образ разные оттенки розового.

3. Тихая роскошь

Тихая роскошь – это эффект модели Софии Ричи в TikTok. Тенденция заключается в том, что вы должны выбрать минималистические и высококачественные вещах, которые выглядят дорого и не имеют ярких логотипов или принтов.

4. Прозрачные комбинезоны

Тенденция "голых" платьев никуда не делась. Фанатками таких изделий являются Меган Фокс, Кендалл Дженнер, Рианна, Флоренс Пью. Просвечивающиеся комбинезоны можно также сочетать с резными бра, корсетами и шортами, которые поддеваются под главный атрибут вашего лука.

5. Элементы в виде роз

Вы заметили, что в магазинах все чаще начали появляться изделия с цветочными акцентами? Мы говорим именно про элементы в виде роз, которые прикрепляют к платьям, босоножкам или же продаются отдельно, как ремни, браслеты или колье. Так вот, эта тенденция сейчас невероятно популярна. Взгляните на Скарлетт Йоханссон.

6. Балеткор

Балеткор – это новыймодный тренд в TikTok, соединяющий в себе женственность и удобство. Одежда этого стиля вдохновлена миром балета, однако не ограничивается им. Вы можете радоваться, ведь любимые балетки – снова в моде. А также пышные юбки из фатина и корсеты.

7. Мелкая клетка

Универсальный принт смотрится одинаково хорошо в любом цвете и может быть как на платье, так и на аксессуаре. Однако для лета выбирайте светлые и сочные оттенки – розовый, голубой, желтый, лавандовый, мятный.

8. Юбки длины макси

Еще один хит из прошлого – длинные юбки. Дженнифер Лопес – любительница длины макси. Она очень часто отдает предпочтение таким юбкам. Звезды тяготеют к этому изделию в нюдовых однотонных цветах, из воздушных тканей и с тонкой драпировкой.

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, три модели брюк окончательно вышли из моды. Если вы хотели приобрести кюлоты или же вариант с крупным принтом – забудьте об этой идеи. Им можно найти достойную замену.

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