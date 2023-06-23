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От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

Виктория Ряполова
Мода
3 минуты
1,0 т.
От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

Лето в самом разгаре. Но это не означает, что у вас уже нет времени пополнить свой гардероб горячими трендами этого сезона. Мы не отрицаем, некоторые из них для смелых и эпатажных, но вы точно будете выделяться из толпы и заявите о своем креативном виденье моды. Многие из этих тенденций пришли к нам из TikTok – их продемонстрировали мировые знаменитости.

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OBOZREVATEL хочет познакомить вас с несколькими хитами этого лета. Будьте самыми яркими и запоминающимися! (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Ковбойский стиль

Попробуйте добавить в свой аутфит базовые вещи западного стиля, такие как ковбойские сапоги, ремень с пряжкой или рубашку песочного цвета с акцентными пуговицами. Отличным вариантом также будет комбинация легкого воздушного платья в горох с ковбойской шляпой.

От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

2. Барбикор

Барбикор – это эстетика, посвященная кукле Барби. Проще говоря – стиль, наполненный розовой и гламурной одеждой, милыми аксессуарами, стразами и блестками. Скорее всего, данная тенденция будет на пике популярности в июле, когда в кинотеатрах появится долгожданный фильм о Барби с Марго Робби. Вы точно не ошибетесь, если добавите в свой образ разные оттенки розового.

От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

3. Тихая роскошь

Тихая роскошь – это эффект модели Софии Ричи в TikTok. Тенденция заключается в том, что вы должны выбрать минималистические и высококачественные вещах, которые выглядят дорого и не имеют ярких логотипов или принтов.

От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

4. Прозрачные комбинезоны

Тенденция "голых" платьев никуда не делась. Фанатками таких изделий являются Меган Фокс, Кендалл Дженнер, Рианна, Флоренс Пью. Просвечивающиеся комбинезоны можно также сочетать с резными бра, корсетами и шортами, которые поддеваются под главный атрибут вашего лука.

От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

5. Элементы в виде роз

Вы заметили, что в магазинах все чаще начали появляться изделия с цветочными акцентами? Мы говорим именно про элементы в виде роз, которые прикрепляют к платьям, босоножкам или же продаются отдельно, как ремни, браслеты или колье. Так вот, эта тенденция сейчас невероятно популярна. Взгляните на Скарлетт Йоханссон.

От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

6. Балеткор

Балеткор – это новыймодный тренд в TikTok, соединяющий в себе женственность и удобство. Одежда этого стиля вдохновлена миром балета, однако не ограничивается им. Вы можете радоваться, ведь любимые балетки – снова в моде. А также пышные юбки из фатина и корсеты.

От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

7. Мелкая клетка

Универсальный принт смотрится одинаково хорошо в любом цвете и может быть как на платье, так и на аксессуаре. Однако для лета выбирайте светлые и сочные оттенки – розовый, голубой, желтый, лавандовый, мятный.

От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

8. Юбки длины макси

Еще один хит из прошлого – длинные юбки. Дженнифер Лопес – любительница длины макси. Она очень часто отдает предпочтение таким юбкам. Звезды тяготеют к этому изделию в нюдовых однотонных цветах, из воздушных тканей и с тонкой драпировкой.

От тихой роскоши до барбикора: топ-8 летних трендов от звезд, которые могут позволить себе все модницы. Фото

Как недавно рассказывал OBOZREVATEL, три модели брюк окончательно вышли из моды. Если вы хотели приобрести кюлоты или же вариант с крупным принтом – забудьте об этой идеи. Им можно найти достойную замену.

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