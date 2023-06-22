Эти три модели брюк окончательно вышли из моды: о них нужно забыть, чтобы не выглядеть нелепо. Фото

Брюки никогда не смогут обогнать по популярности джинсы, но они также являются незаменимой частью гардероба. Особенно комфортно их носить летом, ведь можно выбрать натуральные и дышащие материалы. Варианты из хлопка куда приятнее, чем жаркие модели денима. Однако стоит помнить, что некоторые штаны уже совсем неактуальным в этом сезоне.

Видео дня

Именно о таких изделиях и хочет рассказать OBOZREVATEL. Возможно, некоторые расстроятся, но кюлоты в этом году пасут задних. Подробнее читайте ниже (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Укороченные брюки на низкой посадке

Низкая посадка в 2023 году – на пике популярности. Их носят и самостоятельно, и в тандеме с нижним бельем на высокой талии. Но укороченные модели – вовсе не порадуют модных экспертов. Если штанины намного выше щиколотки, отправляйте такую вещь в мусорное ведро. Мало того, что этот предмет гардероба устарел, так еще он будет визуально уменьшать рост.

Кюлоты

Укороченные широкие клеши с завышенной талией были мечтой каждой девушки пару лет назад. Сейчас такие изделия пропали с полок магазинов и не появляются на модных подиумах. Самым главным недостатком кюлотов является, то, что они укорачивают даже самые длинные ноги. Да и высокий каблук не надеть с этими штанами, так как он совершенно не вписывается в образ.

Штаны с крупным принтом

Принт – довольно опасный игрок, ведь неправильный узор может исказить силуэт, добавить несколько килограммов и сделать фигуру несуразной. Особенно это касается крупных орнаментов. Помните, принты большого размера выглядят "дешево". Редко можно создать стильный аутфит, если ваши брюки будут "украшать" большие надписи, цветы, горох, геометрические фигуры или клетка.

Напомним, недавно OBOZREVATEL информировал, какие юбки являются самыми стильными в этом сезоне. Некоторые модели созданы для смелых модниц. Длинные джинсовые не рассчитаны для жаркой погоды, но в них вы будете выглядеть "на миллион".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!