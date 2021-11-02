Тимошенко пришла в Раду в стильном образе. Фото

Катерина Малай
Катерина Малай
Мода
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Тимошенко пришла в Раду в стильном образе. Фото

Депутат Украины Юлия Тимошенко явилась на заседание Верховной рады в элегантном наряде, которое объединило в себе трендовые цвета этой осени. Образ политического деятеля состоял из пиджака, юбки и высоких каблуков.

61-летняя женщина дефилировала между главными лицами страны с простой прической – низким хвостом и в стильных очках. Фотографиями с заседания депутатов поделился журналист издания Telegraf Ян Доброносов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что Юлия надела красную юбку до колен с несколькими складками спереди, классическую белую рубашку сверху и оригинальный черный пиджак.

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Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады 2 ноября 2021 года

Верхний элемент образа украшен золотыми пуговицами, расположенными по диагонали. Такие же застежки есть на рукавах.

Образ Юлии Владимировной

На ногах у депутата высокие ботфорты на каблуке. Их высота составляет примерно 10 см.

Юлия Тимошенко на заседании
Украинская депутат Юлия Тимошенко
Юлия Владимировна Тимошенко

Также OBOZREVATEL сообщал, что стилисты рассказали о том, как правильно совмещать платья с теплой обувью в осенний период. Модницам понадобится всего несколько актуальных пар.

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