Отекают ноги и тело 'не дышит': 5 вещей, которые не стоит носить летом

Летом непросто создавать образы, в которых было бы комфортно в течение дня. Погода капризна и обманчива. Например, в утреннюю прохладу хочется выйти на улицу в одежде из денима. Но когда становится жарко, вероятно, вы пожалеете о сделанном выборе.

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Рассказываем, какие вещи и комбинации следует избегать летом, чтобы не выглядеть странно и дать телу дышать. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Плотный деним

Казалось бы, одежду из денима можно носить в любое время года. Однако в жаркий сезон она только навредит: организм перегревается от плотного материала. Замените джинсовые вещи на те, что из хлопка, льна или других легких и натуральных тканей. Так вы будете чувствовать себя более комфортно.

2. Слишком тесная одежда

Облегающие вещи (особенно если в темной палитре и из синтетических тканей) ухудшают нормальный теплообмен и приводят к перегреву тела. Оставьте их для вечерних прогулок, а днем надевайте вещи свободного кроя (сарафан, футболка и шорты-бермуды или легкая блузка и юбка).

3. Обувь на высоком каблуке или платформе

Летом советуем отказаться от обуви на высоком каблуке. Она непрактична и будет подходить далеко не к каждому аутфиту. Носите удобные мюли, балетки, слингбэки или босоножки на низкой подошве. В конце дня вам ноги "скажут спасибо" за это отсутствием усталости и отеков.

4. Обувь из PVC

Этот тренд – "привет" из 90-х. Сегодня его популяризируют такие звезды мирового масштаба как актриса Марго Робби и модель, актриса и участница реалити-шоу Ким Кардашьян. Однако в реальности туфли из пластмассы неудобны и не дают ступням "дышать". Максимум, на который можно рассчитывать, это хорошее фото для Instagram. Но после фотосессии следует обязательно сменить обувь на более полезную.

5. Кроп-топ и короткие шорты

Эти вещи можно носить летом, но если комбинировать иначе. Например, кроп-топ – с шортами-бермудами или юбкой миди, а короткие шорты – с футболкой, майкой, блузой или рубашкой. Иначе вы рискуете выглядеть пошло. Речь идет именно о городском стиле, а не об отдыхе на пляже.

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