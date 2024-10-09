Одна смелая деталь в макияже Тейлор Свифт разделила сеть: что об этом думает модная экспертка

Тейлор Свифт, американская звезда, недавно признанная самой богатой певицей в мире, появилась на игре футбольной команды Chiefs с гламурным макияжем, который вызвал бурные обсуждения. Фанаты разделились в мнениях относительно ее блестящих веснушек.

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Модный редактор Дженна Розенштейн из Harpers Bazaar дала экспертную оценку образу певицы. Она не понимает, почему такая изюминка в макияже Тейлор Свифт многим не понравилась.

"Я считаю, что такие веснушки выглядят мило. Макияж вполне может быть игривым. Мы часто требуем от таких знаменитостей, как Свифт, невероятно высоких стандартов, которые не всегда позволяют им экспериментировать. Но это же футбол, а не Оскар!" – написала эксперт.

Под постом в Instagram, где было опубликовано фото Тейлор с мерцающими веснушками, состоялась настоящая дискуссия. Поклонники разделились на две группы: одни были в восторге от ее креативного замысла, а другие не разглядели в этом ничего волшебного.

"Многим людям это не понравилось, но я в восторге!", – так поклонник прокомментировал образ Тейлор в соцсетях. Другой пользователь добавил: "Под определенным освещением и под определенным углом выглядит так, будто на ее лице засохла кровь от микроигл, которую она забыла вытереть".

Похоже, что больше всего макияж Тейлор Свифт понравился основательнице бренда Fazit Beauty, где звезда и приобрела блестки. Директор торговой марки Али Батт опубликовала в Tik-Tok свою реакцию. На видео женщина плакала от счастья перед телевизором, наполненная эмоциями. Ведь известная певица красовалась на телевидении в блестках ее производства.

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