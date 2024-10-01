Идеально подходит для осени: Джулианна Мур показала стильную стрижку для женщин после 40 лет

Известная актриса Джулианн Мур появилась на Неделе моды в Милане с обновленной прической, освежившей ее осенний образ. Стрижка звезды, от которой в восторге ее фанаты, прекрасно подойдет женщинам после 40 лет, которые хотят выглядеть изысканно, но не тратить много времени на укладку.

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Как именно выглядела актриса в новом образе, показала в своих соцсетях Хелли Брискер, парикмахер Джулианны. Она не только изменила имидж звезды, но и придала волосам невероятный блеск и мягкость.

Джулианн сделали градуированную стрижку на средней длине волос, которая чем-то напоминала стиль 90-х. Волосы выглядели опрятно, передние пряди мягко обрамляли ее лицо и шею. Именно такая прическа будет идеально подходить даже для тонких и не слишком густых волос, так как многослойная стрижка придает объем, также омолодит лицо и придаст ему свежести. Такой стиль однозначно будет популярен этой осенью.

В 2024 году также трендовой является ультракороткая прическа боб. Стрижку можно обновить челкой. Но ведь не каждая женщина согласится с такими кардинальными изменениями.

Если это не то, чего бы вы хотели, то не волнуйтесь, поскольку есть не менее выигрышный вариант, а именно стрижка каскад на среднюю длину волос. Такая прическа придаст объем и текстуру, а также обеспечит легкий и мягкий вид кончикам. ", – уверяет звезда.

Как говорит сама Джулианн, секрет не только в стрижке. Также не менее важен уход за волосами и правильный выбор шампуней и кондиционеров.

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