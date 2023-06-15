Никогда не выйдут из моды! Пять трендовых вещей, которые должны быть в гардеробе всех женщин. Фото

Существуют вещи вне времени и моды. И несмотря на то, что тенденции проносятся мимо нас с неимоверной скоростью, некоторые изделия всегда будут входить в список базовых. Именно такие способны выручить в любой ситуации. Берите на заметку и будьте модными каждый день.

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OBOZREVATEL представляет вашему вниманию пять предметов гардероба, которые носят гордый титул "на все времена". Мы уверены, что в вашем шкафу они уже занимают место (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Белая рубашка

Белая классическая рубашка без рисунков и рюш обязательно должна быть всегда чистой и выглаженной в вашем шифоньере. Она придет на помощь именно тогда, когда нет времени на сборы, а выглядеть нужно на все сто.

2. Темный жакет оверсайз

Свободный жакет темно-синего, серого или черного цвета – мастхев. Почему, спросите вы? Его можно комбинировать с платьями, юбками, брюками, шортами и даже спортивными костюмами. А также использовать как зимой, так и летом.

3. Маленькое черное платье

Маленькое черное платье было придумано Коко Шанель в 1926 году. С тех пор оно не теряет своей актуальности и очаровывает всех модниц. Его смело можно стилизовать с жакетом и лодочками, речь о которых пойдет ниже.

4. Бежевые лодочки

Наверняка, в вашем гардеробе есть множество пар обуви черного цвета, но что насчет бежевого? Модницы часто пренебрегают туфлями телесного оттенка. И очень зря! Во-первых, бежевая палитра будет удлинять ноги, а во-вторых, подойдет под любое платье или юбку.

5. Джинсы из качественного денима

Когда-то брюки были всего лишь одеждой для рабочих. Но сейчас трудно представить гардероб без этого универсального изделия. Штаны из денима подойдут для вечеринки, прогулки в парке, официальной встречи и даже спортивного соревнования.

Как недавно сообщал OBOZREVATEL, ретро-платья снова расположились на вершине модного олимпа. Их стоит носить с ретро-украшениями – широкими очками, перчатками, поясом, сумочкой-конвертом или вуалью. Подробнее – по ссылке.

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