Неожиданный поворот! Ретро-платья снова ворвались в моду: с чем носить и как создать роскошный образ. Фото

Вы можете не знать об этом, но, возможно, что в вашей коллекции уже есть несколько ретро-платьев. Звучит неправдоподобно? Тогда спросите себя: маленькое черное платье, изделие в горошек, мини, макси с рюшами? Думаем, что хоть одно, но висит у вас в гардеробе. Каждое из них вошло в историю моды, поэтому мы имеем полное право называть их "ретро".

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OBOZREVATEL поделится, какие ретро-платья стали хитом в 2023 году и с чем их носить. Имея в своем распоряжении как минимум 80-летнюю историю моды, есть из чего выбрать (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Расклешенные к низу, платья-карандаш или приталенные из 50-х подойдут как на каждый день, так и для праздника. Если ноги – это ваша гордость, тогда выбирайте длину мини, которая была так стильна в 60-х.

Если вы любительница стиля бохо, тогда точно не останетесь равнодушными к ретро-платьям, вдохновленным 70-ми годами. Отдайте предпочтение изделиям макси с оборками, кисточками и широкими рукавами. Так вы создадите утонченный и праздничный образ.

Как мы ранее писали, ажур будет на пике популярности в 2023-м. На подиумах уже появляются ажурные коллекции великих модельеров современности. Но данный лук сто процентов не подойдет на каждый день.

С чем носить ретро-платья?

Особенность наряда ретро – единый стиль. Это означает, что к такому платью желательно подбирать ретро-украшения. "Старинные" платья будет уместно носить с: мини-сумочками, форма которых напоминала конверт; перчатками; широкими ремнями; вуалью; большими очками с затемненными линзами; платками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, о каких вещах из нулевых давно пора забыть. Ностальгия может сыграть плохую шутку, если руководствоваться ею при создании образа. Так, бриджи, достигающие колен, уже много сезонов неактуальны.

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