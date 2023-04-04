Не выходят из моды: стильные и удобные альтернативы туфлям-лодочкам

О чем вы мечтаете в первую очередь, придя домой? Нужно побыстрее снять туфли на каблуке? Чтобы день проходил без дискомфорта, можно заменить неудобную обувь лучшими альтернативами. Есть модели на низкой подошве, которые выглядят не менее изысканно и стильно, чем популярные туфли-лодочки.

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OBOZREVATEL подготовил подборку от сдержанных лоферов до легких балеток. С ними вы забудете о боли и усталости ног.

Лоферы

Это модели, внешне похожие на мокасины, но более официальные. Они стали популярны благодаря удобству, простоте и элегантности. Выбрать есть из чего: это могут быть ярко принтованные или однотонные оттенки, украшенные кистями, бахромой, застежками или прорезями. Лоферы удачно комбинируются с casual-образом или строгим костюмом. Лучше всего их стилизовать с укороченными джинсами или брюками, а не с юбками или платьями.

Остроносые балетки

Такой вариант подойдет для тех, кому нравится туфли-лодочки. Единственное отличие (которое является и преимуществом) – в балетках либо маленькие каблуки, либо их совсем нет. Этот вид обуви можно носить с платьями любого стиля, костюмами, комбинезонами или джинсами и футболками.

Ботинки-оксфорды

Это стильные женские ботинки в мужском стиле с округлым носком и строчкой на канте. Они придают образу строгость и пикантность. Оксфорды можно смело сочетать с платьями, юбками, джинсами или офисным костюмом сдержанных оттенков (темно-синий, черный).

Мокасины

Этот вид обуви относится к обувной классике, и почти не подвластен прихотям моды. Мокасины стилизуют укороченными джинсами, зауженными брюками, летними шортами, легкими платьями и юбками. Не советуем надевать вместе с классическими костюмами, теплыми спортивными брюками или с толстовками – это будет некстати.

Раньше OBOZREVATEL писал, как не стоит носить спортивную обувь. Например, кроссовки на босу ногу, с колготками, юбкой-карандашом или с нарядными платьями – модное табу. Подробнее читайте в нашем материале.

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