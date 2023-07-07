Не стоит повторять! Пять ошибок в выборе футболки, которые делают образ 'дешевым'. Фото

Футболка – мастхэв на все сезоны и времена. Ее можно надеть как летом, так и зимой, составить спортивный или романтический лук. Мало кто задумывается, но даже при покупке обычной футболки мы совершаем ошибки. Очень легко испортить внешний вид, выбрав не тот крой или цвет.

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OBOZREVATEL хочет рассказать, на какие моменты стоит обращать внимание при выборе этого базового элемента гардероба. Если хотите выглядеть стильно – запоминайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Декор

Так как футболка – это базовая вещь, на ней не должно быть принтов огромных размеров, страз и вышивок бисером. Такие изделия были популярны 10 лет назад, но сейчас, чем проще – тем элегантнее. Разве что для поездки на пикник вы можете взять вариант с веселым рисунком.

2. Цвет

Дабы футболка хорошо сочеталась с другими элементами вашего аутфита, выбирайте для нее базовые однотонные цвета – белый, черный, бежевый, серый или нюдовую палитру. Но это не означает, что и летом стоит отказаться от любимых ярких оттенков. В этом сезоне присмотритесь к насыщенно-розовому, нежно-голубому, сочно-оранжевому или зеленому.

3. Крой

Прямые и слегка свободные футболки заполонили все магазины в этом сезоне. Изделие в обтяжку может подчеркнуть недостатки фигуры и быть слишком жаркой. Но и болтаться на леди она не должна. Ищите золотую середину.

4. Материал

Плотность, натуральность, однородность – именно на эти характеристики стоит обращать внимание. Для лета самая идеальная ткань – хлопок или лен. Синтетика может присутствовать в составе, но не больше 10%. Футболка не должна быть просвечивающейся, бесформенной и с кривыми швами.

5. Стилизация

В 2023 году придерживайтесь двух основных правил. Первое – не носите футболку на выпуск (особенно удлиненную), заправляйте ее хотя бы частично в штаны. Второе – подворачивайте рукава. Это невероятно стильно!

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