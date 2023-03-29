Не надевайте это: модные приемы, которые могут оттолкнуть с первого взгляда

Первое впечатление о человеке формируется несколько секунд. Собеседник анализирует, прежде всего, одежду. Выбор стиля вещей воспринимает как свидетельство того, что вы считаете правильным, приличным и эстетическим.

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Если знать некоторые из хитростей об имидже, можно легко завоевать расположение окружения. Мы же подготовили подборку распространенных ошибок в аутфитах, которых следует избегать. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Сексуальность на грани

Существует большая разница между "элегантной сексуальностью" и "вульгарностью". Вас воспримут более серьезно, если не будете носить слишком глубокое декольте или короткие юбки. Помните, что прямолинейность не только не интригует, но и отталкивает.

Пусть это будет скромная сексуальность. Сочетание casual и классики выгодно впишутся в повседневную одежду. К примеру, отлично комбинируются короткая юбка с удлиненным блейзером и кожаной сумкой.

Перенасыщенность деталями

Не стоит надевать все самое лучшее сразу. Это правило соблюдала в свое время и икона стиля Коко Шанель: перед выходом из дома она смотрела на себя в зеркало и снимала одно из украшений. То же касается и избыточности в элементах кроя, злоупотреблении принтами или комбинации фактур. Помните о лаконичности в основном образе.

Over-oversize

Носить мешковатые вещи на регулярной основе – моветон. Oversize выглядит актуально и эффектно, если вы хорошо комбинируете его с силуэтными вещами. Кроме того, уделяйте внимание качеству кроя и фактуре – они помогут соблюсти баланс и не утонуть в слоях и избыточных объемах ткани.

Логомания

Злоупотребление брендами не нравится никому. Особенно, когда на каждой вещи огромными буквами красуются логотипы. Попробуйте сочетать вещи из разных коллекций разных производителей. Так вы можете создать уникальный стиль. Не бойтесь экспериментировать.

Ранее OBOZREVATEL писал о комбинациях с давно устаревшими кроссовками и о том, какие сочетания выглядят стильно.

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