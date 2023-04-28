Не допускайте ошибок! Четыре цвета в одежде вышли из моды в 2023 году: они безнадежно устарели. Фото

Существует закономерность: базовые цвета – черный, бежевый, молочный, коричневый, белый и т.д. – выглядят стильно всегда, в любое время года и независимо от меняющейся моды. А вот с яркими оттенками нужно быть внимательными и всегда следить за антирендами.

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Кислотные и сочные цвета, которые недавно были на пике популярности, в 2023 году выглядят устаревшими и портят образ. OBOZREVATEL решил расскажет о 4 оттенках, вышедших из моды в этом сезоне (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Горчичный

Еще прошлым летом модницы были в восторге от яркого, но одновременно сдержанного горчичного цвета. Его комбинировали с базовыми оттенками, чтобы добавить интересные акценты образу. Однако в 2023 году от горчичных шорт, футболок и сумок лучше отказаться.

Ярко-бирюзовый

Присущий бренду Tiffany&Co оттенок этим летом лучше не использовать в образе. Именно этот цвет неактуально смотрится уже много лет, поэтому бирюзовую одежду трудно найти в магазинах и на показах именитых брендов.

Персиковый

Теплый, летний оттенок подойдет далеко не всем красавицам. Он неудачно смотрится на девушках с холодным подтоном кожи и светлыми волосами, а также добавляет лишние килограммы, ведь сливается с кожей.

Фуксия

Издалека бросающиеся в глаза вещи намекают на желание выделиться и отчаянность. Яркая фуксия в этом сезоне уступила место более спокойным оттенкам розового, которые легко стилизовать с одеждой других цветов.

Ранее OBOZREVATEL писал о цветах, которые сделают образ дорогим и изысканным. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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