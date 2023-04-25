Наряд 'жены миллионера': шесть цветов в одежде, которые сделают образ дорогим и изысканным. Фото

Чтобы выглядеть дорого, не обязательно посещать только брендовые магазины и тратить тысячи долларов на аутфиты. Достаточно выбрать вещи определенного цвета, которые превратят вас в роковую женщину. Наверняка, о некоторых из них вы знали, но мы добавили в нашу подборку один неожиданный тон.

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OBOZREVATEL не просто расскажет об оттенках, которые носят богатые леди, но и объяснит, с какой палитрой их стоит сочетать. Данные формулы запомнить достаточно легко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Бежевый

Бежевый цвет намного практичней, чем белый, а также смотрится дорого даже на дешевых тканях. Он подходит всем, вне зависимости от возраста, оттенка кожи и волосы. Шикарно будут сидеть как монохромные варианты, так и луки в комбинации с зеленой палитрой, коричневой или темно-серой.

Шоколадный

Благородный коричневый добавит вам статусности и элегантности. Попробуйте сочетать этот цвет с горчичным, желтым и бежевым. Очень стильно будет смотреться шоколадный с фуксией.

Темно-синий

Речь идет не о насыщенном и ярком синем, а о приглушенном, который чаще всего используется для пошива мужских костюмов. В этом цвете эффектно смотрятся тренчи и пиджаки. Так как в моде оверсайз, одолжите у мужа или друга синий жакет, чтобы поразить окружающих своим вкусом.

Винный

Винный или бургунди отлично подходит для холодного времени года. Данная палитра – универсальная для верхней одежды, будь то пальто или дутая куртка. Только стоит помнить, что бордовые тона могут старить и подчеркивать возрастные изменения лица.

Изумрудный

Глубокий зеленый, как и бежевый, выглядит благородно на любой ткани. Чтобы создать лук "жены миллионера" миксуйте его с белым, темно-оранжевым, горчичным, светло-коричневым. Отдайте предпочтение золотым украшениям, которые отлично завершат образ.

Янтарно-оранжевый

Янтарно-оранжевый цвет в вашем аутфите станет глотком свежего воздуха. Он будет выделяться и радовать глаз. Вы можете собрать монохромный лук или же разбавить его контрастными вещами или аксессуарами.

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