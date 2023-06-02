Не делайте так! Пять вещей, которые 'дешевят' любой образ: от них нужно отказаться летом

Если вы еще не успели обновить свой летний гардероб, мы расскажем, на какие вещи точно не стоит обращать внимание. Эти изделия не превратят вас в роковую женщину и сделают образ "дешевым". Помните, сейчас на пике популярности – минимализм и оверсайз.

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OBOZREVATEL расскажет о неочевидных антитрендах лета 2023 года. Однако после любимого сезона, нижеперечисленные части гардероба все равно не будут занимать высоких позиций в тенденциях. Откажитесь от них (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Шляпы с широкими мягкими полями

Модные эксперты не рекомендуют брать данную модель шляпы даже на отдых. Не говоря уже про то, что этот головной убор будет выглядеть очень странно в повседневной жизни в городе. Если вам хочется прикрыть голову, прекрасный вариант – кепка, бейсболка или же канотье.

2. Ремень в комплекте

Часто мы встречаем выгодное предложение в магазинах, под названием "1=2". Например, покупая юбку или шорты, нам могут дать ремень в тон изделия. Но, как правило, он очень некачественный, и все равно этот аксессуар придется заменить. Кожаные ремни выглядят куда лучше и элегантней.

3. Рубашки с короткими объемными рукавами

Рубашки с рукавом-фонариком хорошо будут смотреться на школьнице, но никак не на современной леди. Мы понимаем, что короткий рукав спасет вас в жару, но выбирайте более классический вариант изделия – с прямым или прозрачным рукавом.

4. Приталенные пиджаки

Летом мало кто носит жакеты. Их надевают или офисные работники, или девушки на вечеринку, чтобы дополнить свой образ с платьем. Помните, приталенный блейзер – до сих пор считается главным антитрендом. Приобретите оверсайз изделие белого, бежевого или любого яркого цвета. Оставьте темную палитру на осень.

5. Большое количество видимых молний

Видимые жесткие молнии сильно дешевят образ и делают его неопрятным. Старайтесь, чтобы данный элемент был спрятан или не бросался в глаза. Ограничьте покупки платьев с молнией на спине или известных юбок с застежкой по всей длине.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал, какие модели сумок будут самыми модными летом 2023 года. Аксессуары из денима и в форме луны – придадут вашему образу стиля и роскошности. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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