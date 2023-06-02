Эти пять сумок будут самыми модными летом 2023: позволят создать роскошный образ. Фото

Аксессуары – неотъемлемая часть любого стильного образа, а сумка среди них самый важный атребут, ведь она должна быть практичной и дополнять наряд. Важно выбирать правильный фасон под каждый отдельный лук и учитывать, какие функции должна выполнять сумка.

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Летом 2023 года на пике популярности будут 5 моделей. Редакторы журнала Elle рассказали, какая сумка сделает образ роскошным (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Большой размер

Большие сумки редко выходят из моды, поскольку трудно представить более удобную и практичную вещь, когда необходимо носить с собой документы и большую технику. Оверсайз размеры – ультрамодный тренд, но только те варианты, которые имеют четкую геометрическую форму. Мешковатые модели выглядят неаккуратно, тогда как квадратные или прямоугольные сумки придадут образу элегантности и дольше будут носиться.

Блеск

Сумки из бусинок, светоотражающие материалы, металлик и другие блестящие элементы будут в моде в этом сезоне. Блестящий аксессуар станет ярким акцентом и придаст красок даже в сдержанному луку.

Деним

На волне возрождения тренда на джинсовые юбки, в моду ворвались сумки из денима. Ретро-тенденция будет особенно стильно выглядеть в total-джинсовом образе или в сочетании с джинсами на низкой посадке, как любили комбинировать в 00-х.

Форма "луна"

Сохранили актуальность сумки в форме луны, которые полюбили модницы во всем мире. С карманами, однотонные или цепочкой – эти модели можно смело носить в 2023 году.

Гранж

Небрежные, чуть-чуть потертые и грубые сумки в стиле гранж – новый хит сезона. Конечно, с вечерним платьем такую модель совмещать не стоит, однако в будничных нарядах она будет выглядеть уместно.

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