Не делайте ошибок! Пять главных антитрендов лета 2023, которые испортят любой образ. Фото

Многие привычные сочетания вещей в 2023 году выглядят очень старомодно и дешевят образ. Например, комбинацию джинсовых штанов с клетчатой рубашкой и кроссовками долгие годы считали классикой, но вот только в текущем, этот микс – банален. А скинни и балетки вышли из моды несколько лет назад. Об этом и не только, читайте ниже.

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OBOZREVATEL расскажет о неудачных комплектах, которые нужно оставить в прошлом. Чтобы выглядеть стильно и свежо, запоминайте табу лета (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

1. Джинсовые шорты и кроссовки

Казалось бы, что не так в этом сочетании? Очень комфортно и удобно. Мы согласны, но вот только таким нарядом уже никого не впечатлить. Замените кроссовки на массивные спортивные сандали. Также не выбирайте короткие обтягивающие шорты. Лучшим вариантом станут прямые чуть выше колен, бермуды или шорты-юбка.

2. Скинни и балетки

Еще один пережиток 2000-х, от которого леди не могут отказаться. Еще несколько лет назад балетки пытались взобраться на вершину модного олимпа, но когда актуален оверсайз и массивная обувь, женственным вариантам тяжело выиграть. Но если все-таки вы влюблены в балетке, то хотя бы не стоит их носить с узкими джинсами. Обувайте данный тип обуви под платья и юбки.

3. Обтягивающие трикотажные платья и кеды

Сами по себе платья из трикотажа имеют место быть летом 2023 года. Но если вы подберете к нему неудачную обувь, такую как кеды или кроссовки, то сделаете аутфит провальным. Учитесь носить вязаные платья, как Роузи Хантингтон-Уайтли. Она дополняет их минималистичными босоножками или сапогами.

4. Кожаный total look

Кожаный аутфит – любимый наряд селебрити для осени и зимы. Летом, они также не отказываются надевать кожаные брюки или пиджак. Но, все зависит от силуэтов. К примеру, проигрышным вариантом станет комбинация узких брюк и короткой кожанки. А вот оверсайз жакет и прямые штаны – на пике популярности.

5. Джинсы и рубашка в клетку

Долгие годы многие девушки считали этот лук – самым стильным и удобным. Но он абсолютный антитренд текущего года. Его можно описать тремя словами: скучный, неоригинальный, старомодный. Вместо рубашки наденьте с джинсами актуальный топ или футболку модного цвета.

Ранее OBOZREVATEL писал, что льняные штаны стали очень популярными в этом сезоне. Они тактильно приятны, не вызывают раздражения кожи, экологически безопасны и простые в стилизации. Чтобы узнать, с чем их сочетать – переходите по ссылке.

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