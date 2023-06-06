Скажите 'да' экспериментам: 5 самых модных цветов в одежде летом 2023. Фото

Летом 2023 стилисты и кутюрье советуют носить одежду в яркой палитре: от насыщенного багряного до фуксии, или от василькового до изумрудного. Все эти краски не только сделают любой ваш образ эффектным, но и в течение дня будут заряжать хорошим настроением.

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Какими цветами стоит пополнить гардероб в жару? Рассказываем в материале OBOZREVATEL.

1. Желтый

Можно создать тотал-лук или добавить к образу акцент в этом цвете (топ, футболка, шорты, кеды, босоножки, юбка, платок или сумка). Лимонный или пастельный желтый удачно сочетается с изумрудным, белым, голубым, серым, синим, оранжевым, бирюзовым, бордовым, коричневым или ореховым.

2. Розовый

Фуксия или нежно-розовый будет легко сочетаться с ахроматическими цветами – черным, серым и белым. Но один из самых популярных ансамблей этого сезона – розовый и зеленый. В такой комбинации трудно остаться незамеченной. Это весьма экстравагантно и эффектно.

3. Зеленый

Вещи в изумрудном или насыщенном зеленом цвете всегда выглядят изысканно и благородно. Это касается как платьев, шорт или юбок, так и классических брюк или костюмов свободного кроя. Вы не прогадаете, если скомбинируете в аутфите зеленый с белым, черным, синим, желтым или бежевым.

4. Красный

Это довольно капризный цвет. Выбрать оттенок не так-то просто. В повседневных образах лучше всего подойдет маковый или клубничный. Он прекрасно освежает, придает образу теплоту, естественность, молодость, совершенно не намекая на инфантильность или излишнюю простоту.

5. Голубой

Преимущество голубого в том, что его можно смело назвать "универсальным". Он подходит большинству цветотипов людей, и помогает создавать строгие, легкие, обыденные и даже нарядные образы. Неудивительно, почему вещи в этой палитре годами не выходят из моды.

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