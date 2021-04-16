Названы стильные кроссовки на весну 2021

В сезоне 2021 в моду возвращаются классические кроссовки, которые отлично сочетаются с любым образом. Кроме того, для выхода в свет можно выбрать спортивную обувь с необычных тканей и ярких цветов.

Актуальные модели кроссовок не только комфортны, но и выглядят стильно. OBOZREVATEL собрал подборку самых трендовых вариантов обуви.

Привычная классика

Классические кроссовки с тонкой подошвой хорошо сочетаются с юбками длины миди, джинсами и шортами. Также они очень женственно и красиво смотрятся на ноге.

Классические кроссовки с тонкой подошвой

Необычные дизайн и текстура

Сейчас в тренде кроссовки с космическими рисунками, необычными тканями и текстурой. Подобная обувь станет лучшим акцентом в любом образе – присмотритесь к моделям популярных брендов Yeezy и Nike.

Сейчас в тренде кроссовки с необычными рисунками

Цветные кроссовки

В 2021 году тренд на яркие цвета, в частности и кроссовок. Для повседневного лука можно выбрать неоновые или базовые цветные оттенки. Например, такой известный бренд как Reebok имеет множество интересных моделей.

В 2021 году тренд на яркие цвета

Принты

В 2021 году дизайнеры выпускают кроссовки с геометрическими изображениями, животными принтами, а также логотипами производителя. Подобные модели можно сочетать с монохромными образами.

В 2021 году дизайнеры выпускают кроссовки с интересными принтами

Экологичные кроссовки

Многие популярные бренды уже давно выпускают стильные кроссовки, используя переработанные материалы и с помощью этого помогают окружающей среде. Кроме того, такая спортивная обувь выглядит необычно и очень интересно.

Многие популярные бренды уже давно выпускают экологичные кроссовки

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сезоне 2021 снова в моду возвращаются всеми любимые балетки, которые удобно носить каждый день. Их можно сочетать с любыми образами, например, юбками, брюками и даже легинсами.