Никогда не одевайте их! Пять юбок, которые сильно полнят и подчеркивают все недостатки. Фото
Не показаться полнее, чем есть на самом деле – цель многих женщин, которые следят за своим гардеробом. Выбор правильного силуэта и кроя очень многое решает в общем виде наряда, особенно когда дело касается юбок.
Именно ноги бросаются в глаза, когда окружающие оценивают стройность фигуры, поэтому их нужно уметь правильно открыть и подчеркнуть. OBOZREVATEL решил рассказать, какие юбки лучше не одевать, чтобы не выставить на показ недостатки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Мини
Короткие юбки могут подчеркнуть стройные ноги, однако с пышными бедрами сыграют плохую шутку. Все внимание будет приковано к мини-длине, а значит и к недостаткам фигуры.
Драпировка на талии
Не стоит акцентировать внимание на проблемных зонах, а драпировка, вышивка, изображение и другой декор сделают именно это. Таким образом, талия будет казаться более широкой, а силуэт – более массивным.
Баска
Обладательницам пышных бедер стоит отказаться от устаревших моделей с баской, которые делят фигуру на 2 неровные части, укорачивая ноги.
Клетчатая и полосатая юбка
Ни клетки, ни горизонтальные полосы не пойдут на пользу модницам. Юбка с таким принтом очень полнит. Скрыть лишние килограммы и сделать бедра стройнее может только вертикальный дизайн.
Тюльпан
Фасон "тюльпан" был популярен очень много лет назад, но и тогда не помогал сделать фигуру более стройной. Зауженная к коленям юбка, облегающая бедра, искажает правильные пропорции, подчеркивает лишние килограммы и визуально полнит икры.
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