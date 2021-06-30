Названы летние вещи, которые всегда в моде вне времени

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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Названы летние вещи, которые всегда в моде вне времени

Украинский стилист Екатерина Полякова собрала подборку летних вещей, которые будут в моде вне времени. Среди них – юбки миди, шорты-бермуды, белые рубашки и воздушные платья.

Также в тренде всегда белые джинсы и "майка-алкоголичка". Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам стилиста, такие простые понятные вещи в гардеробе будут служить долго. Поэтому, если вы не знаете, что купить себе на это лето, берите на заметку.

  • Джинсы клеш
Джинсы клеш
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  • Юбка миди прямого силуэта
Юбка миди прямого силуэта
  • Шорты-бермуды, белая рубашка
Шорты-бермуды, белая рубашка
  • Простое белое платье
Простое белое платье
  • Воздушное белое платье
Воздушное белое платье
  • Белые джинсы, "майка-алкоголичка"

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Белые джинсы, "майка-алкоголичка"

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