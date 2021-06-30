Названы летние вещи, которые всегда в моде вне времени
Украинский стилист Екатерина Полякова собрала подборку летних вещей, которые будут в моде вне времени. Среди них – юбки миди, шорты-бермуды, белые рубашки и воздушные платья.
Также в тренде всегда белые джинсы и "майка-алкоголичка". Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
По словам стилиста, такие простые понятные вещи в гардеробе будут служить долго. Поэтому, если вы не знаете, что купить себе на это лето, берите на заметку.
- Джинсы клеш
- Юбка миди прямого силуэта
- Шорты-бермуды, белая рубашка
- Простое белое платье
- Воздушное белое платье
- Белые джинсы, "майка-алкоголичка"
Как сообщал OBOZREVATEL:
стилист Екатерина Полякова рассказала, каких ошибок не стоит допускать в повседневных образах. Она показала самые популярные наряды в этом сезоне.
Также стало известно, какие сумки будут наиболее популярными в 2021 году. Основным трендом остается минимализм, четкость форм и линий, а также допустимы интересные детали и несложный декор.
Отметим, что в гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист рассказала о главных антитрендах 2021 года.