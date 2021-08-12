Названы главные тренды последнего месяца лета. Фото ярких образов

Совсем скоро начнутся первые осенние холода, а это может означать только одно – надо успеть покрасоваться в легких и трендовых летних нарядах. Вязаные вещи, цвет фуксии, эффектные вырезы, объемные рукава, платье в стиле диско, монохромность – вот тот самый список, который следует взять на вооружение всем модницам на август.

Вязаные вещи актуальны не только холодной осенью, но и в жаркие летние дни. Их можно сочетать с яркой обувью и заметными аксессуарами. Об этом пишет издание Independent (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Вещи цвета фуксии – тренд, который абсолютно точно подарит летнее настроение. В наряде такого оттенка вы сразу будете выделяться из толпы.

Когда же еще носить вещи с сексуальными вырезами, если не в летний период? Здесь главное не переусердствовать. Если выбираете крохотный топ, то дополнить его лучше не мини-юбкой, а джинсами с высокой посадкой.

Объемные рукава – элемент женственности и нежности.

Платье в стиле диско сможет пригодиться для посиделок с друзьями или долгих летних прогулок.

Монохромность является признаком хорошего вкуса. Когда в образе преобладает один основной цвет, в большинстве случаев это смотрится очень гармонично.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Зоя Панина рассказала, что трикотаж станет одним из главных трендов будущей осени. Трикотажные кардиганы, костюмы, базовые платья миди – эти вещи будут незаменимыми в осеннем гардеробе 2021.