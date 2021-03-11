Названы главные тренды джинсов 2021. Фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала о самых трендовых фасонах джинсов, без которых точно нельзя обойтись в этом сезоне. Клеш, с заниженной талией, широкие – лишь малая часть модных вариантов.

Джинсы с разрезами внизу являются на данный момент самым ярким трендом. Но их популярность быстро пройдет, поэтому наслаждаться таким фасоном нужно уже сейчас. Об этом модный эксперт написала на своей странице в Instagram.

Широкая модель джинсов долгое время будет оставаться в моде. Единственное, важно выбрать фасон, который идеально подчеркнет вашу фигуру.

Прямые джинсы считаются самым беспроигрышным вариантом, поскольку подходят для разных фигур и мероприятий.

Клеш – это эстетика 70-х годов, все больше набирающая популярность.

Свободные джинсы с дырками актуальны только при свободном крое. В остальных случаях – это неудачный выбор.

А вот модель "пэчворк" подойдет для творческих людей, потому что такие джинсы они могут "собрать" для себя сами в буквальном смысле.

Мамсы не сдают своих позиций уже достаточно долгое время, что вовсе неудивительно. Такой фасон просто беспроигрышный.

Джинсы с заниженной талией тоже в этом сезоне очень актуальны, но в таком случае стилист рекомендует отдать предпочтение свободному крою.

"Помните, главное, чтобы ваши джинсы идеально подходили вам – вашей фигуре и вашему гардеробу. А то, насколько они трендовые, уже дело десятое", – резюмировала Екатерина.

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